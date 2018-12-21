造就邊界清晰的“雙強體制”

經濟體制改革核心問題是處理好政府與市場的關係 中評社北京12月21日電／黨的十八屆三中全會提出，經濟體制改革是全面深化改革的重點，核心問題是處理好政府與市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。改革開放四十年來，中國經濟創造世界奇跡，就是沿著這個邏輯全面深化改革的結果，就是正確地處理政府與市場的關係的結果，使市場在資源配置中起決定作用的結果，也是更好地發揮政府作用的結果。



正確處理政府與市場的關係是改革開放的寶貴經驗



經濟參考報發表南京大學長江產業經濟研究院院長劉志彪文章稱，在過去四十年中，從政府與市場關係的視角來看，中國的改革開放可以劃分為三個階段：第一個階段就是20世紀70年代末至80年代末。中國經濟體制改革在這個階段的提法，是計劃經濟為主、市場調節為輔。第二個階段從1992年開始，一直延續到中國加入WTO之前。在這個時期，中國對經濟體制進行了以市場為取向的大幅度改革，改革從此進入了計劃與市場有機結合——計劃調節市場、市場引導企業這樣一種新的經濟模式。第三個階段，就是在中國加入WTO後到現在這段時間，中國對經濟體制改革有了新的提法，即改革的目標是建立社會主義市場經濟體制。



無疑，中國過去四十年的改革開放總體上是非常成功的。但是，也要看到仍然有一些缺點和不足。這與政府與市場關係的處理不夠好有直接關係，有的表現為市場取向的改革不足，有的則表現為市場取向的改革過度。前者如過去我們的改革，雖然多次涉及政府機構調整，但是始終是在政府機構內部進行剪裁撤並，沒有真正向企業、市場、民間、個人和社會橫向放權，這種市場化改革不足是政府經常越位、錯位、不到位現象發生的直接原因。後者如某些主要應該由政府承擔、不應該主要推向市場的領域和活動，如一些基礎教育、基本居住、醫療衛生養老等的過度市場化。



當前中國經濟中急需要攻堅克難的風險和問題，也是主要由市場取向的改革不足，或政府功能不到位引起的。前者如我們在商品市場化配置改革方面進步迅速，但是在關鍵的要素市場化配置的改革方面，卻長期遲緩和推進不足。後者如本應該充分發揮政府作用的市場監管、扶貧、生態環境保護等領域。



根據中國國情和改革開放四十年來的經驗教訓，我們需要把地方政府“為增長而競爭”的機制，改造為“為高質量而競爭”的機制。建設這種競爭模式和機制，是為了貫徹落實新發展理念、建設現代化經濟體系的具體行動。在新一輪擴大地方政府自主權的背景下，矯正過去地方政府競爭的目標函數、為中國經濟重塑新動力，是推進全面深化改革的一項極其重要的選擇。為此要通過對統計體系、標準體系、績效評價、政策體系等創新，以新發展理念修正地方政府競爭的目標函數及其構成。



新階段市場和政府應充分發揮各自作用



文章指出，實踐真知、理論邏輯和歷史視野的分析都告訴我們，作為發展中的大國經濟體，政府與市場的關係的處理，總體上必須服從生產力的發展階段：在收入較低的貧困階段，經濟體系處於趕超發展階段，增長速度壓倒一切，這時市場功能殘缺，政府的作用可以大一些；在進入小康階段，小康型需求對應的大多是重化工業產品，具有較大的規模經濟性，這時集聚資源的要求推動著政府實施有效的產業政策，引導企業在形成戰略性的支柱和主導產業中發揮更大的作用；在進入對發達國家的基本現代化的追趕中，因創新發展、民生福祉、生態環境等均衡發展的需要，糾正產業政策長期運行所造成的失衡，放到十分重要的地位，這時需要市場在資源配置中發揮決定性作用，但是也需要政府在自己的職能範圍內發揮更好的作用。



在現階段，全面小康的目標即將實現，中國由速度經濟追趕，開始進入了在發展質量上全面追趕西方工業化國家的階段。在這個新時代，政府與市場的關係的選擇和處理，市場和政府都弱的體制模式必然導致丟失國家現代化的重大機遇；同時市場弱、政府強的體制模式，不適應高質量發展的複雜要求，也是不可行的；而政府弱、市場強的體制模式，不利於實施經濟與非經濟領域的均衡戰略，不利於糾正市場的缺陷，最終也不利於現代化發展。最理想的政府與市場之間的關係模式，應該是它們都能夠在各自的領域中形成強勢特征的運行機制，即市場在營利性的經濟活動領域強，而政府則在非營利性的監管、社會、文化、民生、環境等領域強。這種雙強的格局，在領域上是不能有交叉的，否則強勢的政府必然會替代市場。具體來說就是：



“強政府”，不是指干預經濟多、干預力度大、干預手段多的政府，而是堅守自己的公共調節職能，堅定不移地控制住自己不干預微觀企業經營和投資衝動的政府，是堅守政府理性邊界、只做適合於自己在市場經濟中的角色的政府。就政府行為動機來說，相對於干預經濟，“控制住自己不干預”是更加困難的行為，是更強勢的政府。通過取消和下放行政審批的內容，政府可以從繁雜的微觀事務中退出，將更多的精力放在強化宏觀管理上，為市場和社會提供優質的公共服務和外部經濟性。



“強市場”，不是市場調節覆蓋一切，也不是過度推進市場化，而是在不出現外部性的經濟活動中，利用價格機制和供求規律作為資源配置的決定性機制。經濟發展的主體力量在市場，企業和民眾才是創造財富的主體。通過保護市場主體的合法權益和鼓勵公平競爭，激發社會成員創造財富的積極性，增強經濟發展的內在動力。在底線範圍內放寬宏觀經濟指標的波動區間，充分調動經濟體的自我修復能力，遵循經濟基本規律，強化競爭機制和減少壟斷領域，重點在金融領域大力推進價格體系改革，擴大市場調節範圍。在投資規模較大的重點領域，例如基礎設施建設、保障房建設等方面，多運用價格調節杠杆，放寬市場准入吸納更多社會主體參與，政府退出部分市場空間，讓社會提供服務，公平處理國有企業和民營企業在市場重點進退關係，預留市場盈利空間，鼓勵創新商業模式。



新時代的改革開放要處理好三方面關係



文章認為，新時代的改革開放，在“強政府+強市場”的雙強體制模式下，需要處理好一系列的關係問題。主要包括效率與公平的關係，政府、社會、市場的關係，國內與國外的關係。



第一，效率與公平的關係。經濟發展到當前水平之後，應如何處理好收入分配問題？在過去效率優先、兼顧公平的發展模式下，中國居民的收入差距逐步拉大。在新時代的共享性發展理念下，可以通過“雙強體制模式”來逐步糾偏。其中，提低限高的分配和再分配策略，需要強大的政府職能來支撐。提低，不僅僅是要適當增加低收入者的收入水平，更重要的是要完善和提升居民的社會福利水平。居民在公共設施上平均享有的福利，在醫療、教育、基本住宅、養老等方面的支出減少，就等於增加了他們的收入，等於平均地提升了他們的富裕程度。限高，則需要在調高個人所得稅起徵點的基礎上，堵住少數高收入者的漏稅渠道，對其進行有效的再分配調節。另外一個就是要大力培育中等收入群體。這除了要用國家稅收制度調整外，關鍵是靠市場、民間、企業的功能發揮。我們應該提倡、鼓勵發展那些具有較強經濟實力的企業進行內部分配改革，如鼓勵員工持股、採取首席技工制度、鼓勵技術作價入股等等，鼓勵這些企業為“中國中等收入群體崛起”做貢獻。



第二，政府、社會、市場的關係。如何釐清三者的邊界、界定好各自的功能，是未來推進實質性改革的重要內容。傳統改革的發力點是重建中央與地方的關係，實質上是中央向地方的縱向分權。在縱向改革取得突破性成就之後，沒有緊接著由縱向改革路徑轉向橫向改革路徑，沒有實現從縱向分權逐步向橫向放權過渡，沒有使改革真正涉及政府與社會、市場、企業、公民個人的關係，沒有邏輯地讓後者擔負起應盡的發展責任，因而這些受壓抑的主體的活力不可能充分發揮，既缺少來自這些主體的發展動力支持，也使政府規模在改革中越做越大。這是過去縱向改革中集權與分權問題無解的本質原因，也為我們破解這個難題指明了正確方向。發展權向社會、民間、市場、企業、個人不斷下放，才能塑造出獨立的有能力承擔發展責任的主體，才能說全面深化改革取得了實質性的、突破性的成就。改革的這種道理並不深奧。過去在民間、市場、社會組織發育不足、功能殘缺的條件下，政府難以放手實施這種實質性改革，無法讓其承擔資源配置和各種治理的功能，最後只能再次由政府承擔起它自身不應該、不能夠和不足以承擔的各種社會經濟職能。為了促使縱向改革盡快轉向橫向改革，基本對策是要改革政府職能和機構、放鬆市場和社會管制、培育替代政府配置資源功能的各種橫向組織等。推進這些改革與推進國家治理體系和治理能力的現代化的改革總目標是一致的。



第三，國內與國外的關係。中國未來的全球開放體系如何建設？這也需要我們正確處理政府與市場的關係。總的原則是要把過去由政府創造非均衡競爭優勢的政策取向，轉向以創造公平競爭市場環境的政策取向。這是中國順應新型經濟全球化的時代潮流，在開放條件下建立大國間關係、促進高水平開放所做出的重大戰略抉擇。過去中國在短缺經濟的背景下，為了實現快速的經濟增長，滿足人民群眾不斷增長的物質文化生活需要，經常利用產業政策手段扭曲資源配置，把資源集中到特定的重要部門使用，造成國內不同所有制企業的政策環境不均等，還使同一經濟主體在不同的區域處於不同的政策環境。過去的這種產業政策適應了中國作為發展中大國經濟的總體特征，總體上看也是非常成功的。但是中國現在已經成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國。40年來，中國人民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康，因此非均衡發展的趕超型產業政策，對於建設新型的國內與國外的關係來說，可能不再適用，應該做出較大的調整。在新時代高質量發展目標的驅動下，過去那種相對封閉的以培育新興產業、增加生產能力為導向的趕超型產業政策，急需轉向以競爭政策為基礎的高水平開放格局。這是中國堅定走市場取向改革道路的重要體現，是擴大對外開放、創造內外企業公平競爭環境的重大舉措。第一，當前急需要由市場准入限制，逐步轉向大幅度放寬市場准入管制，增加經濟的競爭性，為民眾提供更多的高質量的商品和服務，為消費者增加更多的選擇性。第二，當前急需要由政府制定優惠政策吸引投資，逐步轉向為企業投資創造更有吸引力的環境。第三，當前急需要由模仿創新發展，逐步轉向以知識產權保護為重點的自主創新發展。第四，當前急需要從鼓勵出口導向，逐步走向主動利用內需來擴大進口，吸收全球最先進的生產要素為我所用。改革開放四十年來的實踐充分證明，中國經濟不怕放開，不怕競爭，但是怕封閉。





