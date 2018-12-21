"九個必須堅持"引領未來改革開放的頂層設計

中評社北京12月21日電／習近平總書記回顧改革開放40年波瀾壯闊、氣勢恢宏的歷史畫卷，以歷史性成就為依據、深刻總結了“十個始終堅持”的基本經驗，並提出未來的改革開放路線即“九個必須堅持”，從關鍵環節、目標導引、科學方法和戰略取向四個維度上，為中國未來改革開放做好系統化頂層設計提供了基本遵循。



中國網發表中共中央黨校科學社會主義教研部副教授徐浩然文章分析，頂層設計的關鍵環節——必須堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善黨的領導；必須堅持全面從嚴治黨，不斷提高黨的創造力、凝聚力、戰鬥力。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特征，是中國特色社會主義制度的最大優勢。改革開放每一步都不是輕而易舉的，未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，甚至會遇到難以想象的驚濤駭浪。我們黨要總攬全局、協調各方，不斷提高黨把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力，確保改革開放這艘航船沿著正確航向破浪前行。前進道路上，必須按照新時代黨的建設總要求，以政治建設為統領，不斷推進黨的建設新的偉大工程，不斷增強全黨團結統一和創造活力，不斷增強全黨執政本領，把黨建設得更加堅強、更加有力。



頂層設計的目標導引——必須堅持以人民為中心，不斷實現人民對美好生活的向往；必須堅持以發展為第一要務，不斷增強我國綜合國力。為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，是中國共產黨人的初心和使命，也是改革開放的初心和使命。前進道路上，必須始終把人民對美好生活的向往作為我們的奮鬥目標；圍繞解決好人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾這個社會主要矛盾，堅決貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，推動高質量發展，推動新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展，加快建設現代化經濟體系，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。



頂層設計的科學方法——必須堅持馬克思主義指導地位，不斷推進實踐基礎上的理論創新；必須堅持辯證唯物主義和歷史唯物主義世界觀和方法論，正確處理改革發展穩定關係。改革開放40年的實踐啟示我們：創新是改革開放的生命。但創新必須穩健、理論必須結合實踐，對於中國這樣的超大型國家，決不能在根本性問題上出現顛覆性錯誤。前進道路上，我們要增強戰略思維、辯證思維、創新思維、法治思維、底線思維，加強宏觀思考和頂層設計，堅持問題導向，聚焦我國發展面臨的突出矛盾和問題，深入調查研究，鼓勵基層大膽探索，堅持改革決策和立法決策相銜接，不斷提高改革決策的科學性。同時，要拿出抓鐵有痕、踏石留印的韌勁，以釘釘子精神抓好落實，確保各項重大改革舉措落到實處。我們既要敢為天下先、敢闖敢試，又要積極穩妥、蹄疾步穩，把改革發展穩定統一起來，堅持方向不變、道路不偏、力度不減，推動新時代改革開放走得更穩、走得更遠。



頂層設計的戰略取向——必須堅持擴大開放，不斷推動共建人類命運共同體；必須堅持走中國特色社會主義道路，不斷堅持和發展中國特色社會主義；必須堅持完善和發展中國特色社會主義制度，不斷發揮和增強我國制度優勢。開放帶來進步，封閉必然落後。堅持擴大開放，中國特色社會主義釋放出無限生機與活力。在開發環境下堅持走中國特色社會主義道路，制度是關係黨和國家事業發展的根本性、全局性、穩定性、長期性問題。改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。我們要堅持黨的基本路線，把以經濟建設為中心同堅持四項基本原則、堅持改革開放這兩個基本點統一於新時代中國特色社會主義偉大實踐，長期堅持，決不動搖。



文章指出，面向未來，我們只有順應歷史潮流，積極應變，主動求變，才能與時代同行。中國特色社會主義進入新時代，我們所處的時空領域比歷史上任何時期都要寬廣，經濟、政治、文化、社會、生態等各領域都面臨著複雜性問題的嚴峻挑戰。全面建設社會主義現代化強國不可能畢其功於一役，要加強頂層設計、堅定不移一張藍圖繪到底，通過久久為功的實踐最終實現總體謀劃。



