實業為本，不是搞經濟就只能“互聯網+”

中評社北京12月21日電／2013年，在央視經濟年度人物頒獎典禮上，雷軍曾和董明珠立下“五年之約”，賭小米在五年後營業額將超過格力，如果成功，董明珠要輸給雷軍1元錢，之後，不甘示弱的董明珠更是將賭金上升到了10億元。



紅網發表時評人高子涵文章表示，實體經濟乃立國之本。近年來，隨著中國社會主義市場經濟的發展，中國經濟發展逐漸進入新常態。實體企業面對互聯網企業輕資產的衝擊，無論是市場份額還是盈利模式都受到了一定程度的影響。但隨著各實體企業逐漸適應了“互聯網+”模式下的生產銷售流程，並逐漸依靠互聯網來發展自身。目前，中國實體經濟發展明顯呈上升趨勢。事實上，實體經濟才是一個國家的立國之本，在“互聯網+”的加號另一端，如果沒有大量的實體企業作為支撐，互聯網對現實的影響力將被大大削弱。不能被一時的利益蒙蔽雙眼，只有長遠發展才是一個國家強盛的真正要素。



文章指出，搞創新不能只依靠“互聯網+”。“互聯網必須要有實體經濟的支撐，才能實現真正的完美，而互聯網屬於更多願意努力去創造的人”，創新需要依靠“互聯網+”，但並不是說只有“互聯網+”才是創新。自從中國提出“互聯網+”發展戰略以來，各路企業及群眾紛紛響應，甚至有人喊出“實業已死”的口號。事實上，互聯網的發展也的確帶動了企業的創新營收。但如果再細心的觀察一下就會發現，這種盈利只是體現在銷售渠道的“創新”，而非核心技術的“創新”。我們需要看到，雖然中國目前已經成為了世界第二大經濟體，但許多高新技術專利卻仍然被把持在美日手中。實體經濟還遠遠沒有被開發出真正的潛力，“互聯網+”作為經濟發展的催化劑，萬萬不可作為“主菜”提前上桌。



年輕人要有社會責任感。近年來輕資產概念流行，年輕人將更多的目光都放在搞抖音、自媒體和網店等行業，對實體經濟的發展漠不關心，這其實對社會發展是有隱患的。正如董明珠所言，互聯網的發展，讓一個人即使不離開家，也能實現“不出門而曉天下”，甚至誇張地說，依靠互聯網，即使生活技能為零也有辦法生存下去。但從長遠的角度看，這種個人互聯網經濟的大行其道，除了讓經濟產業整體發展格局根基不穩之外，還讓一代人與社會整體脫節，從人才培養的角度，已經成了一個十分嚴重的隱患。因此，年輕人還是應該從互聯網的火熱中冷靜下來，以更客觀，更有社會責任感的眼光去看社會的整體發展。我們終究是生活在現實中的人。



文章強調，經濟發展，首重實業。互聯網產業艶冠群芳，卻不該一枝獨秀。董明珠賭約的勝利，將向我們證明，實體企業的未來還遠不止於此。



