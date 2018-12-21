中評社北京12月21日電／2019年，中國經濟的航船將駛向何方？面對外部環境的變化，以及國內發展不平衡不充分問題，我們將何以應對？明年是新中國成立70周年，也是決勝全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，這些問題格外引人關注。



人民日報發表記者何鼎鼎綜述文章表示，不久前召開的中央政治局會議，已經傳遞出2019年經濟工作的信號：“五個堅持”“六個穩”勾勒2019年經濟工作方向，辯證看待國際環境和國內條件的變化，推動製造業高質量發展，促進形成強大國內市場，著力解決好人民群眾反映強烈的突出問題……會議傳遞出的這些信息，勾勒出明年我國經濟工作的主要方向，也彰顯了中央堅定不移深化改革、擴大開放，著力完善有利於推動高質量發展的體制和政策環境的決心。



文章分析，改革開放40年來的歷程告訴我們，經濟發展是信心的重要來源。如果說過去我們的信心來自於不斷“趕超”，今天“穩健”的意義在凸顯。“三期叠加”階段並未度過，三大攻堅戰是眼下的重頭戲，處理好穩增長、調結構、防風險的關係，尤需改革的藝術。也正因此，從年中黨外人士座談會到最近的中央政治局會議，穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期被一再強調。從具體舉措看，無論是去年末成立國務院金融穩定發展委員會防控金融風險，還是最近出台規定返還失業保險費來穩就業，制度設計與政策推進穩字當頭，確保經濟社會發展各項指標的穩健，也穩住了人心。



面對新問題新挑戰和外部環境的變化，中國經濟的成色是好的、底氣是足的，其中一個重要原因就在於我們擁有一個潛力依然巨大的國內市場。今年“雙11”，18.82億件快遞讓人再次看到新經濟的實力，一些有助於強後勁的基建投資也將成為穩增長的抓手，鄉村振興戰略的推進為農村基礎設施補短板迎來歷史性契機，以供給側結構性改革對接人民對美好生活的向往，消費升級更將帶來經濟新的增長點。某種意義上，將不平衡不充分的發展引向充分與平衡軌道的過程，也是促進形成強大國內市場、提升國民經濟整體性水平的過程。展望未來，中國仍大有可為。



不久前的中央政治局會議還專門指出，著力激發微觀主體活力。有經濟學家用“水大魚大”一詞形容過去10年中國經濟發展。確實，經濟發展得好不好，既要從宏觀處看“水”，更要在微觀處看“魚”。到2018年3月，中國各類市場主體數已突破1億戶。它們是改革開放40年的碩果，也是經濟進一步發展的動力源，更是預示經濟健康狀況的晴雨表。今年，習近平總書記親自主持召開民營企業家座談會，各級政府合力馳援，一系列扎實舉措緊鑼密鼓推開。活力一釋放，創新動力就能泉湧，發展的動能自然加速，幹事創業的負擔小了、收益大了，人民群眾獲得感、幸福感、安全感自然能得到提升。



進一步說，活力源於有效的市場與有為的政府，這離不開深化市場化改革、擴大高水平開放。40年來，改革之手删繁就簡，極大降低了制度成本；開放之手送往迎來，極大增加了中國資源要素的全球化收益。著眼未來，中國經濟要實現高質量發展，依然需要沿著這一歷史前進的邏輯不斷向前邁進。新的一年，深化“放管服”改革進一步降低市場准入門檻，推動各類市場主體公平競爭，解決民營企業融資難融資貴問題等，依然是市場關注的焦點議題。與此同時，進一步精簡外商投資准入負面清單，進一步降低關稅，營造國際一流營商環境等，則構成了推動新一輪高水平對外開放的重頭戲。改革之手與開放之手形成強大合力，我國經濟發展定能創造更多奇跡。



文章最後說，信心來自實績，實幹增進信心。全面建成小康社會進入關鍵之年，我們沒有時間歇腳喘氣，唯有以迎難而上的姿態扎實推進各項工作，全力以赴答好經濟發展新考題。

