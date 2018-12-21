民營經濟發展要有平等的市場環境

中評社北京12月21日電／民營企業座談會以來，相關部門出台了一系列政策措施落實座談會講話精神，令人振奮。可以相信，在今後一段時間，民營經濟遇到的矛盾和困難會有所緩解。影響民營經濟持續健康發展的因素，既有短期因素，更有一些長期因素。推動民營經濟發展，需要健全和完善一個清晰而可預期的平等的、法治的市場環境。



要消除所有制歧視



經濟參考報發表中國經濟體制改革研究會副會長陳劍文章表示，今年是中國改革開放40周年。40年前中國為什麼要實行改革開放？一個重要原因是，原有的高度集中的計劃經濟模式很難再繼續走下去。中國的改革開放從邊緣起步，按照美國經濟學家羅納德•科斯對邊緣經濟的描述：饑荒中的農民發明了承包制，鄉鎮企業引進了農村工業化，個體戶打開了城市私營經濟之門，經濟特區吸納外商直接投資，開啟勞動力市場。民營經濟由點到面，逐步成為中國經濟最具有活力的內容。



但在很多人心目中，公有制才是社會主義正宗，發展民營經濟，不過是權宜之計。這樣一種意識根深蒂固，並影響至今。雖然黨的十六大就提出毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，但在現實生活中，後一個“毫不動搖”在實際生活中並沒有完全到位。



要讓民營經濟能夠有清晰可預期發展，消除對民營經濟所有制歧視至關重要。這其中重要的一條就是，要為非公有制經濟發展建立平等的、法治的市場環境。如果不能夠創造平等、法治的市場環境，現實生活中要消除對民營經濟所有制的歧視是不現實的。



創建公平競爭的市場環境



文章認為，市場經濟的公平性，強調競爭的有效性和不同產權主體之間的平等地位。如果市場公平不能夠得以實現，產權主體之間的平等地位不能夠確保，市場活力也難以得到很好釋放。



當下民營經濟在發展進程中受到的不公平待遇，較為明顯的有以下情形：一是不公平准入，有些領域對外開放了，但對民企沒有開放，仍然是國有企業高度壟斷。國有企業仍然支配著主要經濟資源。有些領域名義上對民企開放了，但民企進入步履維艱，困難重重，實際並沒有真正開放。二是政府給國企很高的財政補貼，使國企在諸多領域能夠長驅直入，包括民營經濟在內的其它類型所有制企業難以實現公平競爭。三是政府運用的各種經濟手段，具有明顯傾斜性。例如利用價格手段維繫能源、交通、通訊等基礎產品和服務價格，強化提高這些國企的盈利水平，但卻影響了民營企業和其他所有制企業的健康發展。



此外，各級政府官員由於掌握著過大的自由裁量權，他們通過直接審批投資項目、對市場准入廣泛設立行政許可、對價格進行管制等手段，直接對企業和微觀經濟活動進行頻繁干預，使民營經濟正常發展受到影響。誠如習近平總書記在民營企業座談會講話中提出的那樣，民營企業在平等保護產權、平等參與市場競爭、平等使用生產要素等方面還有很大差距。



要創造公平競爭環境，政府各項權力必須嚴格限定在法制軌道上，只有政府權力不任性，市場才有可能真正成為整個社會經濟聯繫的紐帶，真正成為資源配置的主要方式。



在推進民營經濟發展上，目前問題是政府行政主管部門職能缺位、錯位、越位現象嚴重，導致了行政審批門檻多、公共服務不到位、權力行使不規範，對民營經濟發展諸多政策落實不到位。要創造公平競爭環境，政府部門需要與“放管服”改革工作相結合，持續深入在簡環節、優流程、轉作風、提效能方面發力。進而打破各種各樣的“卷簾門”、“玻璃門”、“旋轉門”，提供市場准入、審批許可、經營運行、招投標、軍民融合等有利於推進民營經濟發展的內容。



創建法治化的市場環境



文章指出，民營經濟要發展，民營經濟的合法權益應得到充分的保護，包括財產權和人身安全都應得到有效保護，因而，創建法治化的市場環境比以往任何時候都重要。



創建法治化的市場環境，必須保障各類所有制市場主體的合法權利。黨的十八屆四中全會提出要健全以公平為核心原則的產權保護制度，加強對各種所有制經濟組織和自然人財產權的保護，清理有違公平的法律法規條款，其核心內容就是為了更好地實現各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。



創建法治化的市場環境，必須堅持“法定職責必須為、法無授權不可為”，應當向社會全面公開行政執法部門權責清單。切實防止一些部門在執法中對民營企業採取侵犯公民財產和人身安全的行為。



創建法治化的市場環境，政法部門責無旁貸，責任重大。市場經濟是法治經濟，民營經濟的發展壯大離不開強有力的法治保障。政府部門主動為民營企業提供優質服務，本身是依法治國的內在要求。需要司法機關在法律框架內最大程度地保護民營企業合法權益，依法維護市場秩序和公平正義，最大限度地穩定社會預期。



創建法治化的市場環境，關鍵的是讓民營企業和內資、外資展開公平公正合法合規的競爭。這其中，法院積極發揮審判職能引導市場取向顯得尤其必要。例如，一些資源性、基礎性的領域出現壟斷現象，由此產生了市場的不公平。應當要加強反壟斷案件審理，依法制止占有市場支配地位的市場主體濫用壟斷地位。



創建法治化的市場環境，需要完善產權保護等制度。這其中，需要嚴格界定企業家個人的財產和企業的財產，應當將企業家的個人破產和企業破產要區分開來，擴大破產法的適用範圍，確立個人破產制度。



創建法治化的市場環境，加強對公權力的監督十分重要。使政府各項權力嚴格限定在法制軌道上，市場才有可能真正成為資源配置的主要方式。從近年來處理的諸多腐敗現象可以看出，公權力機關一旦違法插手經濟活動，嚴重的會影響企業的經營活動甚至導致企業破產，影響經濟持續健康發展。因此，司法部門在處理經濟案件時，應進一步細化公權力介入經濟糾紛的實體條件和程序條件，進一步完善外部監督制約機制，讓公權力不能“任性”。



創建有利於民營經濟的微觀環境



文章提出，推動民營經濟發展，除了創造平等、法治的市場環境，還要創造有利於民營經濟發展的微觀環境，主要包括以下兩個方面：



制定營商環境評價考核指標體系



世界銀行《2019年營商環境報告》說明，中國過去一年為中小企業改善營商環境，全球排名從上期的第78位躍升至第46位，這說明中國在營商環境改善方面取得了很大進步。但同時也說明中國營商環境還有很大改進空間。



中國目前營商環境存在問題主要有：一是政策隨意性大，便利化措施推進緩慢。不同區域政策不一致，同一區域政策由於“人換了一茬又一茬”，口徑也隨時發生變化，直接影響了政府的誠信。二是政策可預期性不強。諸多政策存在不穩定性和不確定性，隨著領導任期的變化而變化。一些地方政策法規出台之前沒有廣泛徵求企業的意見、不接地氣，且朝令夕改。



推進營商環境改善意義重大。建議制定各地營商環境評價考核指標體系，如果考核指標體系較為完善，一個地方營商環境改善，應當作為黨政部門重要的政績考核指標之一。



糾正侵害企業產權的錯案冤案



保護產權意義在於，給企業家明確清晰的預期。由於市場環境的不規範，也由於企業家自身缺陷，現實生活中，民營企業一般違法行為量廣面大。對民營企業經營中的一般違法行為，動用查封、扣押、凍結等措施，不利於民營經濟健康發展，也不利於中國經濟持續發展。即使對民營企業採用上述措施，也應當嚴格區分個人財產和企業法人財產、違法所得和合法財產、涉案人員個人財產和家庭成員財產，結案後及時解封、解凍非涉案財物。



企業產權冤假錯案的形成原因，既有立法層面的問題，又有執法層面的問題，需要在司法實踐中予以修正。在立法層面，中國法律中存在因所有制主體身份不同而同罪異罰或異罪同罰的現象。在執法層面，打黑擴大化是民企經營發展的風險之一，即將正常企業中個別犯罪行為上升為“為了犯罪而組建犯罪基地”等。目前，一些侵害企業產權的錯案冤案影響深遠。盡快糾正那些侵害企業產權的錯案冤案，對營造良好法治環境，發揮示範和積極推動作用。盡快糾正影響重大的錯案冤案，有利於重振人們信心，有利於民營經濟擺脫困境，釋放活力。





