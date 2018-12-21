大華網：國民黨將如何回應馬英九的新三不？

馬英九 中評社香港12月21日電／九合一選戰期間，馬英九在馬習會三周年研討會上，第二次提出新三不，即在兩岸關係上，不怕統一、不搞“台獨”、不用武力。



大華網路報今天點評專欄說，這是繼八月間馬英九首度將其八年“總統”任內宣揚的三不---不統、不獨、不武---中的不統，改稱不排斥統一後，又一次解釋了不統之所指；一改過去讓人以為不統即不統一的印象。



甚至可以說，馬英九在“總統”任內刻意模糊不統的定義，畢竟他的行政部門或發言人從未正面闡述過不怕統一或不排斥統一，甚至縱使觀感上被視為他主張兩岸不統一，也不在意。因此，馬英九的新三不難免被認為改變了原來的立場。相信馬英九會自認立場一貫，因為他確曾說明不統是指任內不談統一，如今既已卸任，當然就有空間把話講得清楚一些。



按照國民黨的慣性，以及此次選戰的激烈程度，國民黨領導層絕不會樂見馬英九在投票日將屆之際，突然提出不怕統一，即等於奉送民進黨一個批判國民黨為統派政黨的大好機會，唯恐影響選情。果然蔡英文與民進黨也都立即抨擊馬的說法是傷害“台灣主權”，但是選舉結果國民黨大勝的程度和民進黨大敗的程度，都超乎各方預期，可見新三不沒有不利於國民黨選情，更無證據顯示如果馬未提不怕統一，國民黨可以贏得更多。



這樣是否會使國民黨在今後的兩岸關係論述上，獲得鼓勵或產生積極思維，仍有待觀察。也就是說，國民黨政綱中仍維持的不統不獨不武主張，會不會也跟著解釋為不怕統一，而不是任由被視為主張兩岸不統一。這個問題到2020年大選選戰開打後，勢必成為國民黨的挑戰，何況民進黨執政績效不佳，氣勢趨弱，更不會放過他們自認為可以操作的統獨議題，而國民黨也不得不正面迎戰，才能展現有維持台海和平穩定及兩岸關係和平發展的能力。