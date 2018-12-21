蔡政府CPTPP遊說費遭凍結1／3

吳釗燮。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電／蔡政府積極推動台灣加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），“外交部”原編列新台幣1500萬元，以委託各成員國當地智庫與公關公司協助推動台灣加入CPTPP。不過朝野部分“立委”認為，日本主導CPTPP，日前又表態台灣恐難加入，“外交部”應針對遊說進行更多效益評估，凍結1／3預算、新台幣500萬元。



根據台媒報道，“立法院”“外交及國防委員會”20日審查“外交部”明年度預算案，“外交部”國際合作及經濟事務司司長葉非比說明，這筆預算分為兩部分，一是委託公關公司遊說、智庫辦理研討會與國際媒體投書，透過多元管道強化雙邊關係並累積成員國友我能量，這部分規劃800萬元到1000萬元。第二部分則是籌組訪團赴成員國遊說，包括跨部會訪團或產業訪團，協助和成員國各界爭取支持、溝通，規劃約300萬元到500萬元。



“外交部長”吳釗燮說，CPTPP是政府重要的經貿工作，從以前政府到現在都努力希望加入，即使日本外相發言形成挑戰，“我方”需要付出更多倍的努力，爭取機會加入，“期待和努力是不會停下來的”。



國民黨“立委”呂玉玲在提案中主張，日本顯然已經不樂見台灣參加，又日本在CPTPP中具主導權，台灣參與幾近無望，“花這個公關費也沒有意思”，原主張全數減列，後稍退一步主張凍結500萬元。



民進黨“立委”王定宇說表示，台灣在國際現實下參與本就困難，在尊重公投結果下，產生更大難度，“更要努力”，建議不要刪減或凍結，但也能接受酌凍。



時代力量黨“立委”林昶佐也呼應說，保留出委員會也是一種態度，顯示“國會”對此意見不一，人家會覺得你公投也這樣、“國會”也這樣、那就不要來啊”。



綠委羅致政則提出折衷作法，也沒有必要認為誰主張凍刪就是反對CPTPP，建議酌凍，“外交部”再提出進一步規劃。



朝野“立委”經過一整天討論後，由委員會召委、國民黨“立委”馬文君宣布，11項有關CPTPP遊說費的提案併案凍結500萬，“外交部”提供書面報告，經同意後使得動支。