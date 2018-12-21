為2020鋪路？王金平下月出書談從政經歷

王金平。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電／“立法院”前院長、中國國民黨不分區“立委”王金平被認為是國民黨縣市長選舉大勝的功臣之一，近來動作積極，似有意問鼎2020大位。他昨日受訪表示，下個月中旬他也會出一本書，書名叫做“橋”，內容有他的成長過程、在政壇裡的作為，也會談到太陽花發展的過程。他還透露，馬英九兩次都要他當“副總統”，但沒有接受，因為要當“副總統”不如在“立法院”，“要選“副總統”不如選“總統”。



王金平在九合一選舉中，除了幫國民黨高雄市長當選人韓國瑜操盤“陸戰”，還積極協調藍營分裂縣市，出手幫黨提名台東縣長候選人饒慶鈴、台中市長候選人盧秀燕整合，被認為是在為2020鋪路。



王金平昨日在電台專訪中大談對2020大選的看法，對於是否要披戰袍，則說，他是隨著因緣走，看看因緣怎麼變化，也要掌握因緣變化，該怎麼樣就怎麼樣，現在講太早，而一切由上天決定，人民聲音想法上天會聽到，所以上天決定就是人民的決定，最後要看看民意怎麼樣。



根據台媒報道，王金平昨天出席“幸福經濟共好共榮標竿企業”論壇時則更明確透露未來的規劃，將不會再擔任“立委”，他說，在“立法院”這條路大概不會了，這麼久了，該換人去做了，有好的給別人去好，有壞的給別人幫忙擔一下。



王金平說，很多人不知道他的理念是怎樣，是否要選“總統”、“副總統”，但“要選“副總統”不如選“總統”。他並透露，馬英九兩次都要他當“副總統”，“為什麼我不要？”因為要當“副總統”不如在“立法院”。



馬英九20日發表《八年執政回憶錄》，書中談及“馬王政爭”，但馬改稱“九月風暴”，王金平回應表示，他還沒有看到馬英九的新書內容，在還沒看到書前，不要妄自論斷。但他強調，是非曲直總是根據事實寫有什麼不好，不要歪曲事實就好，是非公道總在人心，讓大家去論斷，沒有什麼好不好。以前發生事情時都不會有什麼不好的，現在又會有什麼不好呢？



王金平也說，他明年1月也會出書，出書他準備了近一年，他書中也會寫道太陽花發生過程，很多事情在書裡面有事實的陳述，讓大家了解。