港未隨美加息　憂走資加劇

金管局總裁陳德霖：利率走向或反映銀行資金來源結構，若銀行大部分資金都來自銀行同業拆借，資金成本上升壓力較大，料這些銀行將陸續調升本身的貸款利率，如部分銀行活期存款較多，資金成本上升壓力較小，銀行或認為有條件無須太快加息。 中評社香港12月21日電／金管局：美息正常化，港息將逐步跟隨。



香港文匯報報道，美聯儲一如預期加息0.25厘，並暗示明年再加息2次，本港四大行則宣佈維持最優惠利率不變。不過值得留意的是，港匯連日走弱，有分析認為港美息差擴闊下，套息交易重現，資金流走加劇下，港銀將需加息。金管局總裁陳德霖昨認為，本港目前資金仍充裕，在美息正常化下，料港息將逐步跟隨，只要過程順暢，在本港經濟基調良好下，相信有能力應付有關風險。



美聯儲加息後，金管局將貼現窗基本利率提高0.25厘至2.75厘。陳德霖昨表示，是次為美國今年內第4次加息，雖然有市場人士預期美聯儲加息已接近尾聲，但根據美聯儲成員最新的中位預測，美明年或加2次息，反映當地將維持漸進加息的方向，而在美息正常化下，他相信港息將逐步跟隨。



港資金充裕 有能力應付風險



陳德霖提到，港元拆息正逐步上升，以1個月拆息為例，近日已升至約2.4厘，與去年底的1.2厘相比高出超過1厘，他認為近期銀行同業資金抽緊或有相當程度是受到年結因素影響，然而客觀上本港銀行同業拆息已逐漸追近美息。但他強調，“在資金過分充裕、利息過分低企下，一個不正常轉化成正常情況下，只要過程順暢，香港有能力應付有關風險”。



銀行是否加息取決資金成本



除了港元拆息，陳德霖指港元定期存款息率近月亦陸續上調，例如3個月定期存款，個別銀行提供定存年息可高達2.7厘，而活期存款息率及最優惠利率亦在9月調升了0.125厘至0.25厘。至於香港銀行會否跟隨美聯儲加息及預計加幅，他重申銀行是否加息主要取決於銀行自身資金成本結構，是個別銀行的商業決定。



而美聯儲議息結果揭盅後，港元拆息昨普遍回落，其中與供樓按息相關的1個月拆息終止17連升，昨回落至2.35589厘。除隔夜息昨升至0.815厘，1星期及2星期拆息昨分別跌至1.14536厘及2.53821厘，3個月拆息昨亦跌至2.39446厘。長息方面，半年期拆息昨微跌至2.48877厘，1年期昨亦微跌至2.76821厘。



銀行結餘明夏或跌破500億



隨今年最後一次加息結果已出爐，市場轉向關注明年本港加息次數及幅度，綜合不少市場人士預期，本港明年最多將加息0.125厘至0.5厘，而明年本港銀行是否加息，關鍵在於港匯水平。而值得留意的是，港匯連日走弱，昨早段時間曾低見7.8314算，3日累跌183點子，有分析認為本港銀行昨未有跟隨加息，日後走資有機會加劇，金管局隨時需要出手接錢，而截至昨晚10時25分，港匯報7.8281。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓也認為，港銀不跟隨美國加息，令港美息差再度擴闊，套息交易頻繁容易使港匯觸及弱方兌換保證，屆時金管局不得不出手買入港元以保衛匯率，料明年上半年銀行體系結餘將跌破500億元水平，較現時的763億元減少34.5%，屆時銀行將會加息，料加0.125至0.25厘。



港銀P加幅明年料低於半厘



中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出，面對明年全球經濟增長或有所放緩，中美貿易戰令外圍局勢添變數，但相信明年美國通脹壓力不大，美息達3厘後再向上調的機會不大，因此料明年美息加幅最多僅半厘，整個加息周期或在低息水平便告一段落。本港存款基礎大的銀行未有太大加息壓力，料明年港銀P加幅於半厘以內，本港實質按息會維持於3厘以下。