加息步伐調整　港須提防風險

中評社香港12月21日電／一如預期，美國昨繼續加息0.25厘。儘管早前美“總統”特朗普多次抨擊加息政策，企圖干預讓聯儲局停止加息，但美聯儲基於美國經濟數據、就業市場持續改善趨勢，仍決定上調聯邦基準利率0.25厘，同時，卻將明年加息次數預測由3次下調為2次。此次議息聲明呈鴿派，美聯儲意在放緩加息步伐，但仍持續漸進加息，再加上現時外圍經濟出現波動轉弱風險，本港不得不小心提防。



加息決定一經公布，拖累全球各地股市均下跌，美股道指、納指、標準普爾三大指數全線下跌；歐洲股市和亞太區股市亦全面報跌；而港股收市跌幅達241點，其中以銀行股和地產股跌幅最大。



此外，受美聯儲繼續加息影響，各地貨幣政策亦有不同程度的調整轉向。瑞典央行宣布上調指標利率25個基點，是7年以來首次加息；而內地央行在美聯儲加息前一日，創設了定向中期借貸便利（TMLF），普遍被認為其實是採取定向降息，用以支持金融機構向小微企業和民營企業增加發放貸款。昨本港金管局在美國加息之後，亦隨即上調貼現窗基本利率0.25厘，惟本港各大銀行由於資金結餘依然充裕，並未跟隨加P，均決定維持現時最優惠利率不變。但在聯匯制度之下，港息必然會跟隨美息上升，正如金管局總裁陳德霖昨提醒：當美國利率正常化，香港一定會跟隨，現時香港正處於資金過分充裕、從利息過分低企的不正常環境轉為正常的過程。事實是，香港自今年9月首次上調最優惠利率以來，其實已進入加息周期，美聯儲至今已合共加息9次，但港息只跟隨上調了1次，港美息差已經擴開，隨美聯儲未來繼續維持漸進加息，相信港息還有上調空間，市民和投資者必須留意資金成本上升壓力。



值得注意的是，此次美聯儲議息聲明，透露出的鴿派信號和對美國未來經濟發展走向的不確定性，也顯示出美國經濟和環球經濟開始轉弱趨勢。美聯儲主席鮑威爾昨在記者會上表示，全球經濟增長雖仍穩固，但已出現放緩勢頭，金融市場的波動性也在增加；特別留意金融環境已經收緊，對經濟增長的焦慮情緒正籠罩美國。因此，美聯儲昨將明年加息次數減少為2次，並分別下調了今、明兩年的GDP增速和通脹預測。經濟增長的不確定性和下行風險已在市場上有所顯現，美股近期波動震蕩、早前美債孳息曲線出現倒掛，都在釋放出美國經濟放緩象；不僅美國，在中美貿易戰乃至英國脫歐等不利因素影響下，全球經濟增長的不確定性都在劇增，市場波動性亦在加大，比如本港股市今年不斷下跌，已持續下跌超過10%，樓市亦出現調整下跌。再加上香港作為一個外向型的細小經濟體，更容易受到外圍經濟環境波動的影響，在如今全球經濟出現下行風險的時候，香港更應加強風險管理、做好準備。



此次美聯儲既肯定維持漸進加息政策，同時縮減明年加息次數、放緩加息步伐亦傳達出對美乃至環球經濟增長的擔憂，本港監管機構、投資者乃至企業都要加強風險意識，做足準備應對未來加息乃至經濟轉弱風險。（香港商報評論員 趙燕玲）



來源：香港商報