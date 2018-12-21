臨沂公布禁養犬名單 中華田園犬 藏獒等在列

中評社北京12月21日電／遛狗不牽繩驚嚇到老人孩子，大型犬、烈性犬在居民家中隨意豢養……不文明養狗已經成為社會普遍關注的問題。近日，臨沂發布《關於公布烈性犬品種名錄和大型犬標準的通告》（以下簡稱《通告》），部分城市居民養大型犬、烈性犬的話題再次引發熱議。



記者20日在臨沂市公安局、畜牧局公布的《通告》中了解到，此次列入禁養名錄的烈性犬品種共48種，其中包括中華田園犬、藏獒、秋田等品種及含有這48種烈性犬血統的雜交犬。



據臨沂市畜牧局動物疫病預防控制中心科長孫春慶介紹，《通告》中公布的48種烈性犬並不是按照犬只的高矮大小來判定，而是根據犬種的歷史起源、形態特征、生活習性、性格特點、烈性基因等多方面因素綜合評定評定。名錄中的犬只或多或少存在烈性基因，以及一定攻擊性。



對於存在較大爭議的中華田園犬，孫春慶介紹說，中華田園犬一般來講就是大家對土狗的統稱，它們與早期的狼、中國狼、草原狼外形非常相似，嘴短，額平。“中華田園犬警惕性高，領地意識強。相比拉布拉多、金毛等，中華田園犬沒有經過嚴格的選育，一般生命力強、適應性好，但也存在基因不穩定的缺點。可能某一只土狗很溫順，但它的後代未必還會像它一樣溫順。”



“禁養範圍主要是針對大型、烈性、有攻擊性的田園犬，對於小型、沒有攻擊性的田園犬是可以正常掛牌的，要具體問題具體分析。”孫春慶指出，中華田園犬種類繁多，僅他所知就有近6000種，《通告》中烈性犬名錄與大型犬標準只是參考，公安部門會根據具體情況具體操作，重點還是倡導市民文明養犬。



據了解，大型犬標準為犬體高（犬只直立時前足到肩部最高點的距離）超過50厘米或犬體長（自兩耳連線中點沿背線到尾根處的距離）超過75厘米。



（來源：中國新聞網）