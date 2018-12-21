蘇啟誠遺孀駁官方說法：遺書未提假新聞

蘇啟誠。(中評社 資料照) 中評社台北12月21日電／針對台灣駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺一事，“外交部”與駐日代表謝長廷歸因於是假新聞造成的，不過，根據台媒報道，蘇啟誠遺孀昨日出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，不想受到羞辱，以死明志。蘇妻希望以後對職業外交官有一定的尊重。



今年9月燕子颱風侵襲日本，導致關西機場關閉，有網友散播“台灣人靠中國救援”的假消息，造成輿論壓力，而台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠於同月14日在日本住處輕生身亡。



謝長廷18日在臉書發文又提此事，他說，17日在東京代表處召開日本六處協調會議，這個會議原本要在九月中旬時召開，但因為大阪辦事處蘇啟誠前處長的輕生而延期。曾打電話到大阪辦事處遭受冷漠嘲笑的網友Guruguru，業經法院認證是台北大學學生游旻哲，他向法院承認沒有打這通電話，真相大白，一切都是造假。會議前，我們特別為蘇前處長默哀一分鐘，願他安息。

但即便真相大白，蘇前處長遺書也說遭受外界批評甚為痛苦



但昨日蘇啟誠遺孀受訪表示，蘇的遺書只有家屬看過，其中並未提到假新聞造成之壓力。



根據蘋果日報報道，蘇啟誠自殺是因開檢討會前一天接到“外交部”電話，告知蘇將被調回“外交部”、記一小過懲處，並“預告”辦事處全館人員年度考績丙等，讓蘇無法接受，才發生憾事。



根據東森新聞報道，蘇啟誠遺孀發出聲明表示，遺書之內容只有家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明“不想受到羞辱”之遺言，以死明志。聲明也提到，先生是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽。

