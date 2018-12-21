北京：遇急救車導航將提示讓行

中評社北京12月21日電／“附近將有急救車通過，請注意讓行！”今後，當社會車輛後方1.5公里範圍出現急救車，百度地圖導航系統會自動發出語音提示。在北京市衛生健康委員會的支持下，昨天，北京依眾公益基金會攜手120北京急救中心、北京999急救中心和百度地圖共同發布了“我為急救車讓行——智慧護航，為生命讓路”項目。



每當遇到突發急症患者或緊急衛生事件時，人們的第一反應就是撥打急救電話，希望急救車盡可能地快速到達，但急救車因道路交通擁堵耽誤病人搶救時間的現象屢見不鮮。其中，由於社會車輛駕駛員不知道後方有急救車需要讓行等因素加劇了這種現象的發生。為急救車輛讓行，是每個人應盡的義務。《中華人民共和國道路交通安全法》第五十三條明確規定：警車、消防車、救護車、工程救險車執行緊急任務時，可以使用警報器、標誌燈具；在確保安全的前提下，不受行駛路線、行駛方向、行駛速度和信號燈的限制，其他車輛和行人應當讓行。



“我為急救車讓行——智慧護航，為生命讓路”項目旨在使前方行駛的社會車輛及時知曉後方的急救車，並及時採取避讓措施。該項目實施後，在社會車輛駕駛員使用百度地圖導航時，當車輛後方1.5公里範圍出現急救車，百度地圖導航系統會自動發出語音提示“附近將有急救車通過，請注意讓行”，以提示廣大社會車輛避讓急救車，為搶救患者生命贏得更多寶貴時間。目前，該項目避讓急救車功能已在北京上線，後續將在全國陸續推廣。



北京市衛生健康委員會應急辦主任曹昱表示，“我為急救車讓行——智慧護航，為生命讓路”項目是“互聯網＋”理念在急救事業發展與管理上的一個具體體現，能方便公民履行為急救車讓行的義務，有效減少急救車在途中的堵塞，是縮短急救反應時間、提高急救效率的重要措施之一。



“這次120和百度導航合作僅是嘗試的第一步，未來一旦技術成熟，將聯合所有的導航系統。今後，我們還將不斷細化研究，爭取實現導航系統語音提示急救車出現的同時，還能對急救車的位置做更精確的定位，從而有效提示社會車輛的駕駛員。”曹昱說，“希望‘我為急救車讓行’的意識可以走進城市的每一個角落和每一個人的心中。”



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為避讓應急車輛闖紅燈可免罰



有意願為急救車讓行的同時，不少駕駛員也難免會擔心：在避讓過程中，一旦因此出現闖紅燈或在非許可時段進入公交車道等情況，又該怎麼辦？



據公安部修訂後的《道路交通安全違法行為處理程序規定》第二十一條規定，對於交通技術監控設備記錄或者錄入道路交通違法信息管理系統的違法行為信息，有證據證明救助危難或者緊急避險造成的9種道路交通違法行為信息，經核實的，應當予以消除。也就是說，如果社會車輛為讓行急救車輛而出現闖紅燈等道路違法行為，經交管部門核實，可以免於交通處罰。據了解，目前在我國有的城市，交管部門已實現根據急救車輛的行駛軌跡，將社會車輛因讓行而產生的違法記錄自動消除。



（來源：北京日報）