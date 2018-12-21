黃偉哲：兩岸有更好共識前　政治勿凌駕經濟

黃偉哲強調地方政府層級，愈少政治、愈多經濟愈好。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）九合一選後，台北上海雙城論壇成了兩岸交流的焦點，無黨籍台北市長柯文哲重申“兩岸一家親”。民進黨台南市長當選人黃偉哲21日答覆中評社問題時，呼應韓國瑜“政治零分，經濟一百分”的說法，強調在雙方有更好的共識之前，“我們不要去把政治凌駕在經濟之上”。



黃偉哲21日上午公布最後一波台南市政府新首長任命名單。對於雙城論壇在台北登場，柯文哲重申“兩岸一家親”，黃偉哲答覆中評社提問表示，我不是台北市長，對柯市長的講話，我們予以尊重，在台南，我們旁邊有“愛情摩天輪”，北邊有“一家親”，是一家親和摩天輪加起來。



黃偉哲說，“我們秉持的原則是，地方政府的層級，我們還是愈少政治、愈多經濟愈好，最好是“政治零分、經濟一百分。”



所以，具體的方向是，不管是中國大陸的觀光客，我們表示歡迎，包括中國大陸在內世界各地的觀光客，我們表示歡迎，也會展現最大的誠意。



黃偉哲強調，對於一些貨品的運銷、行銷，我們也會加足全力來行銷台南的人文或物產、貨品；在文化上，我們也歡迎包括對岸在內的世界各地文化交流，我們也希望能加強化這個部分。但希望少一些政治圖騰、政治口號。



黃偉哲表示，柯文哲已經說了，在找到更好的雙方都能接受的部分，他暫時用“兩岸一家親”。就他個人而言“在有更好的雙方共識之前，選擇我們不要去把政治凌駕在經濟之上，這是我們的想法。”