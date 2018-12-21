中評社北京12月21日電／原標題：跑好偉大復興的接力賽——習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上的重要講話在各地基層黨員幹部群眾中引起熱烈反響



在慶祝改革開放40周年大會上，習近平總書記的重要講話回顧了中華民族波瀾壯闊的奮鬥歷程，指明了未來破浪前行的正確航向，在各地基層黨員幹部群眾中引起熱烈反響。



大家表示，要倍加珍惜改革開放取得的成就，堅持和豐富改革開放積累的經驗，攻堅克難，勇於創新，以咬定青山不放鬆的韌勁和決心，在實現中華民族偉大復興的接力跑中跑出好成績。



“讓人民共享改革開放成果”



“糧票、布票、肉票、魚票、油票、豆腐票、副食本、工業券等百姓生活曾經離不開的票證已經進入了歷史博物館……”18日上午，山東臨沂退休職工張仁修守在電視機前收看慶祝改革開放40周年大會，聽到這句話，他眼眶一熱。



“我剛參加工作那會兒，幾乎所有生活必需品都是憑票。”張仁修的記憶一下子拉回上世紀70年代，那時的他怎麼也不會想到自己會在40年後“變身”網購達人。從定量供應到“貨比三家”再到“貨比萬家”，“忍饑挨餓、缺吃少穿、生活困頓”等幾千年來困擾我國人民的問題，隨著票證一起進入了博物館。



改革先鋒、“世界雜交水稻之父”袁隆平是這段歷史的見證者，更是推動者。乘著家庭聯產承包責任制的改革春風，他主持研究成功的三系雜交水稻迅速在全國推廣。



“短短8年水稻平均單產提高了55%，中國人一下子有飽飯吃了。”回首中國雜交水稻一路走來的歷程，袁隆平說，改革開放讓大家從吃飽到吃好，中國一次次打破世界水稻單產紀錄，推動學科發展乃至社會生產力的進步。



40年間，牢牢把握在中國人自己手裡的除了飯碗，還有奮鬥帶來的機遇和獲得感。家住貴州省畢節市黔西縣洪水鎮新橋村的吳廷亮，是億萬命運被改變的普通人之一。



“從小家裡就窮，要不是改革開放，政府加大扶貧，可能我到現在都還在外面漂泊。聽了總書記的話，覺得心裡特別暖和，未來更有奔頭。”吳廷亮的家鄉位於烏蒙山集中連片貧困地區，當年17歲的他“闖”到廣東打工，如今學了技術、積累了資金的他在家門口辦起了鞋子加工廠，帶著老鄉一起奮鬥。



“總書記說要著力提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感，健康是這些的基礎，我要繼續為老鄉們的健康保駕護航。”41歲的馬木沙是青海省共和縣倒淌河鎮中心衛生院院長，扎根基層20餘年和農牧民結下了深厚情感。



從“小病扛、大病拖”到主動來免費體檢、按時接種疫苗，農牧民健康觀念的轉變讓馬木沙體會到了作為醫生的幸福。40年來，我國建成了包括養老、醫療等在內的世界最大的社會保障體系，醫療保險覆蓋超過13億人。



在中國人民大學的報告廳，信息資源管理學院大四學生申璧箐和同學們全神貫注傾聽習近平總書記的重要講話。“在中國人民手中，不可能成為了可能。我們為創造了人間奇跡的中國人民感到無比自豪、無比驕傲！”聽到這裡大家不禁鼓起掌來。



談到自己上學的路，90後的申璧箐深刻感受著改革開放的速度。“家鄉山東濱州去年修了鐵路，交通速度越來越快。我現在幾個小時就能從家到北京來上學，聽說將來還要修高鐵。”



“不斷實現人民對美好生活的向往”



這幾天正值年底社保繳費高峰期，廣西南寧市社保局服務網點裡，前來繳費的市民絡繹不絕。南寧市社保局副局長黃時毅穿梭在各個服務點督查，確保群眾繳費順暢便捷。



“總書記在講話中強調要堅持以人民為中心，作為社保工作者我感到責任重大。”黃時毅說，我們將完善智慧人社系統建設，擴大“共享醫保”等改革政策的覆蓋面，讓群眾享受到更加便捷的社保服務。



改革開放40年來，我國居民預期壽命顯著提高，作為醫療衛生工作者，長春市衛生計生委主任馬平說：“我們將通過進一步深化改革，讓老百姓減輕就醫負擔，享受健康生活。”



18日，在被譽為“天下第一村”的江蘇省江陰市華西村，5萬多名幹部群眾集中收看慶祝改革開放40周年大會。



“華西村村民人均年收入目前達到9.05萬元，是1978年的410倍。華西村能有今天，靠的是改革開放；走向明天，更加離不開改革開放。”華西村黨委書記吳協恩說，未來我們要把華西村打造成產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕，既有都市品質，又不失農村特色的“農村都市”。



在甘肅省隴南市康縣長壩鎮花橋村村民張永新的新房裡，聽完習近平總書記的重要講話，張永新“發自內心為改革開放叫好”。通過美麗鄉村建設，曾經貧困的花橋村已經成為4A級風景區。



脫貧攻堅是硬骨頭，如期脫貧是硬任務。



慶祝改革開放40周年大會舉行的時候，山西臨縣磧口鎮黨委副書記賈禮誠正在村裡走訪貧困戶，坐在貧困戶的炕頭上，他認真聆聽了習近平總書記的重要講話。



“要讓扶貧可持續，首要是扶起村民的志與智，讓他們嘗到幹事創業的甜頭。”賈禮誠說，下一步將幫助貧困戶發展民宿產業、延伸種植業產業鏈，讓鄉親們如期實現小康。



祖傑是國家電網徐州供電公司配電運維室帶電作業班的班長。18日，他利用坐工程車去現場工作的間隙，用手機聆聽了習近平總書記的重要講話。



“改革開放緊緊依靠創新，電網工作也需要大力技術創新。我喜歡搞發明，現在正和同事聯合高校研發‘自動機械手’。如果研製成功，將有效緩解人工帶電作業工作強度，更好守護萬家燈火。”祖傑說。



“現在，老百姓早已不是吃不上、穿不暖、住不上房的問題，而是吃得健康、穿得個性、住得寬敞的問題；不是發展快不快的問題，而是發展好不好、平衡不平衡、充分不充分的問題。”坐在人民大會堂主席台聆聽了習近平總書記重要講話的改革先鋒、重慶江北區觀音橋街道人民調解員馬善祥，進一步堅定了未來工作的方向：“我將改進群眾工作的重點，聚焦社會治理中出現的新問題、新現象，不斷提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。”



“在新時代創造中華民族新的更大奇跡”



基層黨員幹部群眾表示，習近平總書記發出在新時代改革開放新征程上奮勇前進的豪邁宣言，必將凝聚起全黨全國各族人民推動歷史前進的復興偉力。



改革先鋒、新疆維吾爾自治區石河子市人民檢察院原檢察員張飈說，深化改革開放必須堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善黨的領導，始終把人民對美好生活的向往作為我們的奮鬥目標，把依法治國作為發展的重要保障，不斷促進社會公平正義。



12月的大慶寒意正濃，“新鐵人”王啟民榮獲改革先鋒稱號的消息讓大慶油田沉浸在溫暖和歡騰之中，“鐵人精神”歷久彌新，激勵著一代又一代石油人勇往直前。



18日晚，大慶油田鑽探工程公司鑽井一公司30706鑽井隊的作業點燈火通明，泥漿大班石油工人王建清和工友們冒著零下十幾攝氏度的嚴寒檢查套管。王建清說：“作為石油工人，就是要立‘鐵人’意志，傳承‘鐵人’精神，繼續苦幹實幹，攻堅克難，以實際行動為祖國建設貢獻石油，為民族復興助力加油。”



距離大慶千里之外，毗鄰寧夏銀川河東機場的靈武市馬鞍山荒灘上，幾十輛工程車正在緊張有序地作業，為明年開春的植樹造林打基礎。



“雖然我已經退休了，但生命不息，治沙不止，要以更好的成績回報社會。”改革先鋒、寧夏靈武白芨灘國家級自然保護區管理局原黨委書記、局長王有德信心滿滿地說，未來我們要把荒灘打造成一個集采摘、觀光、旅遊、康養為一體的生態園區，讓社會共享防沙治沙成果，不斷書寫新的奇跡。



頭戴一頂布帽，腳蹬一雙布鞋，這是河南省衛輝市唐莊鎮黨委書記吳金印幾十年如一日的裝束。這次見到他，依然樸素如常。



“被授予改革先鋒稱號，很自豪，很驕傲。”吳金印說，習近平總書記的重要講話鼓舞人心，催人奮進，我們要按照黨中央關於鄉村振興的戰略部署，一任接著一任幹，把唐莊鎮打造成一個和諧幸福的美麗鄉鎮，讓人民群眾過上更加幸福美滿的生活



（來源：新華社）