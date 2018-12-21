辦理不動產登記手續將不須提供戶口簿原件

中評社北京12月21日電／日前，自然資源部梳理出了11個群眾辦事的堵點，涉及不動產登記、規劃許可等領域。自然資源部不僅針對各項問題逐項細化明確了解決標準，提出了解決路徑並提供了參考案例，還表示，要在未來的10余天中解決這些問題。



記者注意到，該通知中特別提到了某些證件辦理時要精簡申請材料，比如在辦理不動產登記時，不得要求申請人提供身份證、營業執照、戶口簿複印件，除戶口簿作為身份證明材料的以外，不得要求提交戶口簿原件。



此前，如果個人想要辦理不動產登記，需要提供身份證複印件、戶口本複印件以及一些購房時繳納稅款的發票等資料，還需要身份證原件和戶口本原件來證明身份。



同時精簡的還有辦理建設工程規劃許可證的申請材料，通知中明確，之前在同一個部門辦理其他手續已提交營業執照複印件等資料的，通過系統推送，不再作為申報要件。不僅如此，自然資源部要求各部門之間要加強信息共享。通過政府共享數據交換平台、部門間專線連接等方式，加強與市場監管、公安、稅務等部門信息共享。



按照自然資源部的要求，各級自然資源主管部門要夯實數據基礎，嚴格規範不動產登簿行為，提高不動產登記信息質量和完整性，相關部門需要核驗不動產權證書信息的，不動產登記機構要積極提供登記簿信息共享服務，為企業和群眾辦理不動產登記、規劃許可、稅收、企業註冊等業務提供便利。



此外，各級自然資源主管部門要嚴格規範不動產登簿行為，提高不動產登記信息質量和完整性，相關部門需要核驗不動產權證書信息的，不動產登記機構要積極提供登記簿信息共享服務，為企業和群眾辦理不動產登記、規劃許可、稅收、企業註冊等業務提供便利。



對於依法行政，自然資源部強調，辦理不動產登記時嚴禁要求申請人提供沒有法律法規依據的證明或其他申請材料。要進一步優化不動產登記流程，實行不動產交易、登記、稅務“一窗受理、並行辦理”。



在中原地產首席分析師張大偉看來，不動產登記流程簡化，減少了購房者的等待時間。張大偉指出，不僅僅是不動產登記，現在各部門在為民服務、簡化程序上，都在積極推動。“過去一年北京不動產登記就出台了多次簡化政策，包括購房資格核驗從過去的10個工作日到現在的一個工作日。對於交易雙方來說，都減少了時間提高了效率



（來源：北京青年報）