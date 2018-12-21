外媒看中國：為非洲帶來更好發展的機遇

日前，尼日利亞的技術人員在寧波慈溪家電企業學習交流。人民視覺 中評社北京12月21日電／慶祝改革開放40周年大會12月18日在北京舉行。非洲媒體對中國改革開放40年來所取得的成就表示由衷的讚賞與欽佩。非洲媒體認為，中國改革開放釋放了中國人民巨大的能量，創造人類發展史上的奇跡，也為世界發展帶來了巨大機遇。在改革開放的過程中，中非合作不斷走深走實，改革開放為非洲發展提供了寶貴經驗。



“中國有理由為過去40年走過的道路而感到驕傲和自豪”



中部非洲通訊社報道說，12月18日，慶祝改革開放40周年大會在北京舉行，中國國家主席習近平重申了將改革開放進行到底的決心。1978年，中國還是一個計劃經濟主導的貧窮落後的國家。中共十一屆三中全會成為一個歷史轉折點，開啟了改革開放進程。此後，中國陸續設立了多個經濟特區，其中深圳從一個小漁村成為全球製造業工廠。在40年間，7億多中國人擺脫了貧困，改革開放釋放了中國人民的巨大能量，改變了整個民族的命運。報道說，世界銀行行長金墉將中國減貧稱為“人類歷史上最偉大的故事之一”。文章評論說，“中國有理由為過去40年走過的道路而感到驕傲和自豪”。



加納在線新聞網站“脈動加納”以《中國的經濟奇跡：數字看40年增長》為題，提煉出幾個關鍵數字盤點了中國的改革開放成就，文中提到中國經濟規模增長、年平均增長率、中國人均壽命增長、海外投資等數據，並用圖表對1978年以來中國主要經濟社會指標進行了直觀總結，點評道：“中國改革開放40年，讓這個亞洲巨人成為僅次於美國的經濟大國”。



《非洲報告》雜誌高度評價中國改革開放40年來取得的成就。報道稱，40年前，中國開啟了改革開放的征程，“摸著石頭過河”，在無人走過的道路和未知的水域，以改革開放為動力，有力推動了現代化建設，這十分令人欽佩。



剛果（金）《潛力報》報道說，中國國內生產總值從3600多億元增長至2017年的82.7萬億人民幣，中國現在已經成為全球製造業大國，但與此同時，中國的製造業水平仍有待從中低端向更高水平邁進。文章評論說，這也是為什麼，改革開放40周年之後，中國又站到了一個新的起點上。



“非洲需要向中國學習，發揮自身潛力，走自己的改革道路”



南非《郵衛報》報道說，40年的不懈努力推動了中國現代化的騰飛，改革開放給中國帶來了前所未有的繁榮，在提高中國人民生活水平的同時，也為世界上許多國家帶來了發展機遇。伴隨著改革開放，中國與非洲各國交流愈加頻繁。中國在非洲進行了大量投資，與中國有經貿往來和在中企工作的非洲人對於中國的變化有著深刻的感受。



《非洲報告》雜誌稱，40年來，非洲國家從中國學到了很多經驗。許多非洲國家從中國“實踐是檢驗真理的唯一標準”這句格言中汲取有益經驗，逐步完善了國家發展政策。“非洲需要向中國學習，發揮自身潛力，走自己的改革道路。”文章認為，改革開放40年，不僅讓中國發生了改變，而且為人類發展打開了嶄新光明的發展前景。“中國的經驗告訴我們，沒有現成的發展模式，但前進的步伐絕不能停滯不前或倒退。”



南非《星報》副主編穆基表示，非洲國家基礎設施普遍較為落後。中國改革開放和“一帶一路”倡議等都為非洲帶來了實現更好發展的機遇。她說，中國改革開放為非洲發展提供經驗借鑒。非洲國家經歷過漫長的殖民時期，在發展思路上基本沿襲西方國家的理論。然而，實踐證明，西方發達國家的經驗並不適用於非洲。中國與非洲的發展前提和條件比較接近，比如，在改革開放初期，中國也面臨著缺乏資金、市場、技術和管理經驗的問題。然而，中國改革開放40年來取得的巨大發展成就，其中積累的經驗、形成的理論，對非洲國家具有非常重要的參考價值，向中國學習改革開放的成功經驗對非洲來說十分必要。



（來源：人民日報）