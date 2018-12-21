除夕煙花匯演　45圖案壓軸閃現

圖為除夕煙花音樂匯演其中一幕預想圖。 中評社香港12月21日電／香港商報報道，2019年快將到來，香港旅遊發展局昨日宣布，將於除夕當晚帶來一場歷時10分鐘的煙花音樂匯演。今年將首次引入意大利獲獎的煙花，呈現“星空萬花筒”，更會在匯演尾段的1分鐘內展現45種煙花圖案。



煙花圖案更多變細緻



旅發局主席林建岳在記者會致辭時表示，香港的除夕倒數活動一直是亞洲備受矚目的跨年活動，每年均獲得國際媒體的廣泛報道。今年匯演的構圖設計亦加入不少新意，令煙花圖案更加多變、細緻，希望能為香港帶來更多關注度，有助香港繼續成為全球最受歡迎的旅遊城市。煙花匯演由交通銀行（香港）冠名贊助，交行行政總裁陳霞芳表示，在迎接2019年蒞臨之際，交通銀行以“迎接新年、點亮香江”為主題，支持全年首個中華人民共和國建國70周年在香港舉行的首個標誌性活動。



旅發局旅遊產品拓展總經理洪忠興介紹，今年的除夕煙花音樂匯演全長約10分鐘，背景音樂由著名音樂監製趙增熹創作及編排。煙花將從中環延伸至天後。屆時有5艘躉船發放煙花，營造一幅1100米寬、300米高的煙花牆，期望吸引35萬至36萬人次到維港欣賞，與去年33萬人相若。為了讓更多遊客可以聚焦煙花本身，今年取消了去年尖沙咀天星碼頭的表演，製作成本也相應減少了200萬元，總數約為1400萬元。



天星碼頭表演取消



洪忠興建議，旅客及市民可到尖沙咀海濱花園、香港文化中心露天廣場一帶、中環海濱、中環9號和10號碼頭、以及灣仔金紫荊廣場等最佳觀賞位置欣賞。



據旅發局的資料指出，今年仍將有四色“許願流星”煙花，自除夕夜11時起，3座位於港島的建築物，包括海港中心、夏愨大廈及長江中心，每隔15分鐘，將於樓頂燃放紅、綠、金、銀色，代表甜蜜、常樂、富足及健康，供市民許下新年願望。