2018十大網絡用語　錦鯉、杠精等上榜

資料圖 中評社香港12月21日電／據媒體報道，據“教育部”網站消息，作為“漢語盤點2018”活動最具網絡特色的組成部分，國家語言資源監測與研究中心今日發布了“2018年度十大網絡用語”。本次發布的十大網絡用語依次為：錦鯉、杠精、skr、佛系、確認過眼神、官宣、C位、土味情話、皮一下、燃燒我的卡路里。



網絡用語大多幽默風趣、風格鮮明，是互聯網語言生活方式的代表性特征之一。它們的來源多種多樣，或為網友有意設計，或為無心之作。本年度的詞語生動描繪了網民2018年的關注關切和喜怒哀樂：遇到困難與挑戰，大家會祈求“錦鯉”帶來好運；人與人相處難免有摩擦，我們要保持一顆平和、淡定的“佛系”之心，對他人多以“skr”點贊，少做“杠精”；遇到喜歡的人，在“確認過眼神”後，不妨大大方方的“官宣”，並來一段“土味情話”“皮一下”；處在關鍵的“C位”，責任重大，自當擼起袖子加油幹；人民的生活越來越好，越來越需要廣場舞和健身房“燃燒我的卡路里”。透過這十個流行網絡用語，一副鮮活生動的網民生活百態圖躍然紙上。



“2018年十大網絡用語”是基於國家語言資源監測語料庫（網絡媒體部分），採用“以智能信息處理技術為主，以人工後期微調為輔”的方式提取獲得的。監測語料庫包含了代表性網絡論壇、網絡新聞、博客等不同媒體形式的海量年度語言資源，有力地用數據反映了年度流行網絡用語的使用情況。其中，僅網絡論壇的原始文件就約有55GB，包含了約46萬個帖子。



“2018年十大網絡用語”解讀



（一）錦鯉



錦鯉，本是一種高檔觀賞魚。2018年國慶期間，支付寶官方微博推出尋找“中國錦鯉”轉發抽獎活動，中獎者即為“中國錦鯉”，引發網友瘋狂轉發。“錦鯉”一詞也因此走紅，成為“好運”的象徵，隱含了人們對美好生活的向往。



（二）杠精



指抬杠成精的人。這類人以抬杠為己任，往往並不關注客觀事實，經常為反對而反對，不管別人所說內容的對錯而進行持續的反駁。



（三）skr



原指汽車輪胎摩擦的聲音，後隨著某流行歌手在綜藝節目中的頻繁使用而迅速走紅，並被網友模仿傳播。當遇到某些認可的事情時，會用skr表達佩服、讚揚之意。



（四）佛系



最早來源於日本某雜誌介紹的“佛系男子”，指愛獨處、專注於自己的興趣、不想花時間與異性交往的男人。在國內社交平台流行後，該詞泛指不爭不搶、不求輸贏的人，表達了一種按自己方式生活的人生態度，並衍生出“佛系青年”“佛系女子”等一系列詞語。



（五）確認過眼神



源自歌曲《醉赤壁》里的一句歌詞“確認過眼神，我遇上對的人”。該詞語作為網絡用語開始流行是在2018年的除夕。某網友發布了一張內容為“確認過眼神，你是廣東人”的圖片，借以吐槽廣東人的過年紅包面額很小，引發網友對各地紅包數額的討論，從而使該語爆紅網絡。



（六）官宣



2018年10月，兩位明星在微博上公布結婚喜訊時使用了“官宣”一詞。因二人粉絲眾多，該詞的使用受到高度關注，並被廣泛模仿使用。“官宣”字面意為“官方宣布”，現泛指某人或某機構對外正式宣布消息，表達廣而告之的含義。



（七）C位



“C”一說為英文單詞center的縮寫，意為中央、中心。“C位”一般指舞台中央或藝人在宣傳海報的中間位置，後被引申為各種場合中最重要、最受關注的位置。



（八）土味情話



指那些聽起來膩人、帶著土氣、冷幽默式的情話，多採用轉折、誇張的表達方式。例如，我對你的愛，就像拖拉機上山轟轟烈烈。



（九）皮一下



該詞源於方言，走紅於遊戲解說，後被網友廣泛用於社交網絡。“皮”在方言里是調皮、淘氣的意思。“皮一下”用於吐槽對方很調皮，不按常理出牌，常用於微博上具有反轉性的搞笑內容。



（十）燃燒我的卡路里



此語為歌曲《卡路里》中的一句歌詞。這首歌因其獨特的旋律和歌詞火遍全網，成為廣場舞、健身房的火熱神曲。