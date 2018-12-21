柯建銘：馬出書就是要東山再起　掩飾錯誤

民進黨黨團總召柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 民進黨黨團總召柯建銘接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）馬英九出版新書《八年執政回憶錄》，其中對於“馬王政爭”有著墨。身為當事人之一的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日上午一現身黨團會議，媒體就包圍他，他還說今天怎麼這麼熱門，是要問馬英九新書嗎？接著他則說，昨晚已經去買書了，馬出這本書就是要東山再起，掩飾錯誤，馬要說的是司法打不死他，會越來越勇，但“三中案”馬很難逃，“死罪可免，活罪難逃”。



但話題一轉問到國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平提到，可能不留“立法院”，透露出可能參選2020的可能性。媒體詢問王金平若參選2020大選會威脅民進黨？柯建銘則說，“不要問這些題外話”。



柯建銘看到很多媒體堵訪主動說，今天怎麼這麼熱門，要講馬英九喔，他昨天晚上有看一下馬英九新書，真的要談，那要談很久。



媒體問是否已經看了“九月政爭”，柯建銘說，他還沒看到那裡但有翻一下，馬英九完全是掩飾他的錯誤，馬要說司法打不倒，寫這本書就是未來要東山再起，司法打不死馬會越來越勇，是馬英九新書的第一章，但是“三中案”他很難逃得過，“死罪可免、活罪難逃”。



柯建銘表示，“九月政爭”馬還說是依法行事，“九月政爭”是馬英九破壞憲政體制，馬和前檢查總長黃世銘違法監聽來操作政治鬥爭，這在體制上是非常大的違法亂紀，還說要跟王金平和解，如果是大是大非怎麼和解，這很矛盾。



媒體也問到王金平下個月也要出書？柯建銘表示，誰出什麼書，歷史大家都活在現場，現在不知道王怎麼詮釋318學運，他是整個過程都在裡面，歷史不能曲解，大家不要爭功諉過。