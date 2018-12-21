港銀不加息　樓市更添愁

中評社香港12月21日電／專家分析：美經濟恐轉差 明年拖累全球



香港文匯報報道，美聯儲宣佈再度調高息率0.25厘，為自2015年底至今9度加息，累積加幅達2.25厘。然而，本港銀行昨日未有跟隨加息。地產業界普遍認為，消息對於本港樓市屬於正面。不過，目前息口變化對於本港樓市的影響明顯較少，市場更憂慮中美貿易戰所帶來的不確定性。而且，美國於加息同時，並宣佈明年加息步伐放緩，更加深市場對美國明年經濟前景轉差、拖累全球的憂慮，動搖買家入市信心。



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然美國再次加息，惟本港銀行維持利率不變，反映本地息率上升速度極為緩慢，料對樓市不會構成大影響。廖偉強認為，目前息口走勢並不是本港樓市的最大威脅，之前美國方面已表示來年加息頻率將有機會放緩。



市場更關注貿易戰英脫歐



目前市場更關注中美貿易戰及英國脫歐的事態發展，若進一步波及經濟及股市，亦會拖累樓市。他指出，聖誕新年將至，加上明年農曆新年在2月初，故料目前至明年首季的樓市交投依然淡靜，樓價料持續偏軟，估計要待第二季才有望出現較大突破。



張翹楚：加息影響已淡化



資深測量師張翹楚表示，雖然美國聯儲局加息，但香港銀行今次並未跟隨。而同時間美國由原本預計明年加息3次，縮至加2次息，暗示未來加息步伐將放慢。2020年甚至由加息2次減至加息1次，整體加息步伐放緩，對樓市影響應屬於正面。然而，加息對本港樓市的影響顯然已經淡化，現在市場更擔心中美貿易戰的走勢的不確定性。



張翹楚解釋，中美貿易戰對本港經濟的影響更大，例如美國經濟差會否影響入口量或出口量等等。目前香港經濟表現雖然仍理想，失業率偏低，因此加息與否，對於市民供樓影響其實不大，反而市場觀望氣氛濃厚，原因是之前樓價升幅較大，並連升一段長時間，令市場無法消化，加上經濟波動，令市民入市卻步。



張翹楚相信，貿易戰對市場的心理影響更大，並估計悲觀情緒會再持續最少一季時間，到明年第二季樓市氣氛才會有所回升，但反彈力度預期不會強烈，預測明年樓市偏向波動。



萊坊維持明年住宅跌10%



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，只要香港銀行不急於加息，息口上調對本港樓市影響有限，亦對買家每月按揭供款不會有大影響。他認為，本港按揭息口加1.5厘至2厘或以上（即實際利率達到4厘至5厘），供樓才會“入肉”，亦會加大及加快樓價下跌。



林浩文說，今次美國加息對香港樓市心理因素大於實際因素。預計明年美國加息2次，因此以“息口”單一因素計，要到明年底或2020年息口才對本港樓市影響較大及“入肉”。因此單純因加息因素而令樓市在明年大跌的機會不大，但他維持明年一般住宅及豪宅下調10%，並料未來一年至一年半的住宅樓市仍會調整。



林浩文認為，未來樓市會否出現大調整，目前視乎兩個因素，第一是政府對樓市的重大新政策，但看來機會不大，因政府看來傾向觀望市況發展為主。第二是突發性外圍因素或地緣政治問題，主要來自中美貿易戰及英國脫歐。



資深測量師張翹楚：港銀不加息對樓市正面，但美國減少明年加息次數預測，令市場憂慮美國經濟前景。目前樓市受貿易戰影響更大，相信持續至少一個季度。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文：單純加息而令樓市大跌機會不大。如樓市要有大調整，除非樓市有重大新政策，或貿易戰及英國脫歐問題惡化。



高力國際（香港）研究及諮詢部董事石峰：環球經濟轉差是本港住宅市場最大威脅。最樂觀情況下，樓價在明年下半年慢慢回復，全年跌幅收窄至3.8%。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓：或會再引發資金外流問題，預料明年上半年本港銀行體系結餘跌破500億元水平，屆時銀行將再加息。



利嘉閣地產總裁廖偉強：未跟隨加息反映本地息率上升速度極為緩慢。目前市場更關注是貿易戰及英國脫歐，若進一步波及經濟及股市，亦會拖累樓市。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑：樓價全年料跌約8%。樓市調整源於貿易戰以及引伸的經濟影響，加息影響相對有限，明年首季樓價再跌5%。