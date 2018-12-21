“裝修貸”設套　房沒裝完仍還貸

中評社北京12月21日電／“想裝修但時間和資金都不夠用？找互聯網一站式裝修服務平台！”幫裝修還提供貼息貸款，這樣的“好事”令不少消費者心動。但近期，主打“裝修貸”業務的上海互聯網裝修平台優居客破產倒閉，至少上千名業主的裝修款被卷跑，其中有不少是從銀行申請的“裝修貸”，涉案金額初步估算達數億元。



記者調查發現，一些互聯網裝修平台利用“裝修貸”沉澱資金，迅速擴張，但由於運營不規範，隨之而來的風險也浮出水面。今年以來，上海、杭州、青島、無錫等地相繼有互聯網裝修平台倒閉，引發大量糾紛。



銀行審批款遠超需求



24歲的李帆打算裝修房子，在網上搜到了一家名為優居客的互聯網裝修平台。優居客官網顯示，提供免費量房、設計、報價、監理等一站式裝修服務，並提供免息裝修貸款。



李帆畢業工作一年，工資不高，買房後沒錢裝修。他曾向銀行申請過裝修貸款，但因還款能力不足等原因被拒絕。通過優居客，李帆不僅可以申請銀行貸款，還能獲得貸款利息補貼，這讓他大喜過望。通過優居客的推薦，李帆很快從一家銀行成功貸款。約100平方米的房子裝修總價款是11.53萬元，銀行最終貸給他27.2萬元。李帆說：“很多人貸款的錢都遠高於裝修款。當時，優居客和銀行業務員都讓我多貸一些。”



根據優居客合同協議，貸款發放到業主個人賬戶後必須轉入優居客賬戶進行資金托管。一些業主稱，有銀行員工也要求托管到優居客，對此說法銀行頗感委屈。涉事銀行表示，貸款是發放到客戶個人賬戶而非平台，銀行對此並沒辦法約束，銀行對員工也要求不得對客戶進行誘導、誤導。



據記者了解，優居客實際上承擔的主要是信息中介的角色，為業主推薦裝修公司並負責裝修進度的管理和監督。其業務模式就是業主將裝修款項托管在優居客，優居客會根據進度分階段付款給裝修公司。令不少客戶沒想到的是，裝修還沒完成，優居客就宣布破產倒閉了。很多客戶表示，“房子裝修了一半，變成半拉子工程，裝修隊在催債，還要向銀行還貸，苦不堪言。”優居客官網顯示，其在建裝修項目5000多個。目前，優居客實控人失聯。



免息貸款實為平台貼息



記者調查發現，部分“裝修貸”運作不規範，容易滋生金融風險、危害消費者權益。



優居客承諾給予裝修業主免息貸款，並鼓勵業主從銀行多申請貸款金額。但據調查，所謂的“免息”實際是由平台貼息，有的貸款年利率為8.3%，有的為6%。這個利率在消費金融領域相對較低，不少消費金融貸款利率都超過10%。



優居客這類公司很難從銀行獲取貸款，實際上是利用“裝修貸”托管模式進行變相融資，資金鏈風險巨大。



清華大學民生經濟研究院副院長王勇認為，在第三方互聯網平台介入的模式下，平台利用業主的個人信用獲得低成本的銀行貸款，資金用途無法監控，風險不可控。



此外，銀行等金融機構的貸款審批、發放是否符合審慎經營規則遭質疑。根據《個人貸款管理暫行辦法》等相關監管規定，銀行辦理個人貸款業務時，應嚴格審查借款人的借款用途、償還能力。此外，銀行也有義務對合作機構進行審慎的風險評估。



不少業主表示，在辦理“裝修貸”過程中，銀行業務員在明知施工實際金額以及不少業主償還能力不足的情況下，依舊鼓勵業主多申請貸款。“根本還不起，當初多申請貸款就是打算裝修完成後將剩餘資金套出來，以償還銀行貸款。”月工資6000多元的李帆說，“裝修貸”每月要還約1.3萬元。



上海財經大學公共政策與治理研究院研究員王鳳岩認為，如果銀行誘導業主多貸款，又要求業主將資金托管給平台，做法明顯不合規。



“裝修貸”投訴案激增



受訪專家認為，“裝修貸”作為消費金融產品，有市場剛性需求，可以滿足業主資金周轉的需要，但要堅決防範因不規範運作產生的風險。



中國消費者協會發布的信息顯示，2018年上半年，互聯網裝修公司“跑路”致使消費者財產損失巨大成為前十大投訴熱點之一。



上海市消保委副秘書長唐健盛表示，“今年涉及‘裝修貸’的各類投訴案件激增。消費金融本身是好的，但如果運作不規範，會放大風險，直接損害百姓利益。”



上海滬泰律師事務所律師吳紹平認為，根據優居客的模式和合同看，優居客涉嫌合同詐騙犯罪，如果銀行夥同或與優居客串通共同欺詐業主，那也有合同詐騙共犯的嫌疑。



王鳳岩表示，裝修行業線上遷移的趨勢很明顯，而且市場規模很大。一旦互聯網裝修平台過度使用“裝修貸”金融杠杆，最後經營不善導致資金鏈斷裂，將嚴重危害消費者權益。監管部門應整合相關監管資源，出台具有約束力的規範整頓措施，明確相關貸款資金的用途，防控風險。



王勇認為，銀行等金融機構自身要加強業務的合規審慎經營，強化對信貸資金的有效監管，保證信貸資金賬目清楚、專款專用。同時，專家提醒消費者，在互聯網新經濟的趨勢下，很多人傾向於通過互聯網渠道來獲取服務，應提升金融風險意識，保護個人權益。



（北京晨報）