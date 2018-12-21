北京發布“淨土三年計劃”禁止洋垃圾入境

中評社北京12月21日電／日前正式印發《北京市打贏淨土持久戰三年行動計劃》（以下簡稱“淨土三年計劃”）。“淨土三年計劃”提出，到2020年，全市土壤環境質量總體保持穩定，農用地和建設用地土壤環境安全得到基本保障，土壤環境風險得到基本管控；受污染耕地安全利用率達到90%以上，污染地塊安全利用率達到90%以上。



全市將開展土壤環境調查與監測。市生態環境局會同市農業農村局、市規劃自然資源委、市園林綠化局等部門，以農用地和重點行業企業用地為重點，開展全市土壤污染狀況詳查。2018年底前完成農用地土壤污染狀況詳查，重點查明全市農用地土壤污染的面積和分布；完成重點行業企業用地調查基礎信息采集工作。2019年底前完成重點行業企業用地和土壤背景點詳查。2020年底前完成重點工業區域和未利用地詳查。



“淨土三年計劃”中明確提出，由市生態環境局牽頭，統籌規劃全市土壤環境監測站（點），2018年底前完成市控監測點位設置工作，基本建成覆蓋城市建設用地、農用地、區級及以上集中式飲用水水源地的土壤環境監測網絡；2020年底前，建成覆蓋全市各用地類型的土壤環境監測網絡。市農業農村、園林綠化部門及地質礦產勘查主管部門分別組織開展農用地地塊土壤重點監測及地質環境監測。各區可根據工作需要，補充設置區控監測點位，增加特征污染物監測項目，加密監測頻次。



從2019年起，市生態環境局、市規劃自然資源委、市住房城鄉建設委、市農業農村局、市園林綠化局等部門及地質礦產勘查主管部門向平台報送土壤環境監測、土地利用類型及分布、污染地塊開發建設、農用地分類管理、土壤地質環境等相關數據。市生態環境局按年度統一發布本市土壤環境信息。



本市將強化土壤污染源頭管控。從2019年起，相關區生態環境主管部門按照有關規定，制定本區土壤污染重點監管單位名錄，向社會公開並適時更新。土壤污染重點監管單位應嚴格控制有毒有害物質排放，並按年度向所在區生態環境部門報告排放情況；建立土壤污染隱患排查制度，保證持續有效防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散；制定、實施自行監測方案，每年開展土壤環境監測，並向社會公開監測結果。



“淨土三年計劃”提出，本市全面禁止洋垃圾入境。市生態環境局要嚴格固體廢物進口許可證預審；北京海關、市公安局等單位要依法加強管控，持續嚴厲打擊洋垃圾走私，封堵洋垃圾偷運入境通道。



此外，本市還將建立疑似污染地塊名單。各區生態環境主管部門按照國家《污染地塊土壤環境管理辦法（試行）》等有關要求，根據工業用地變更土地使用性質、關停企業原址用地篩查等信息，建立疑似污染地塊名單，及時上傳全國污染地塊土壤環境管理信息系統並動態更新；規劃自然資源部門應及時將工業用地變更土地使用性質的地塊信息抄送同級生態環境主管部門。對土壤污染狀況普查、詳查和監測、現場檢查表明有土壤污染風險的建設用地地塊，應納入疑似污染地塊名單。對列入疑似污染地塊名單的地塊，區生態環境主管部門書面通知土地使用權人。



（來源：北京日報）