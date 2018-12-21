油價兩個半月瀉四成　後市如何看

隨著油價周二再次暴跌逾7%，美油價較10月初的四年最高位大跌近40%。自11月初以來，美油已出現四次單日跌幅超過6%的慘烈行情，目前投機性多倉降至兩年多最低水平。有分析員認為，美油可能跌向2017年最低谷的區域，即接近42美元。



恐慌情緒籠罩市場



分析員指出，下跌段迅速而猛烈的盤中表現顯示市場完全籠罩在恐慌情緒中，價格大幅波動讓市場風險因素大增。



從10月3日的四年最高點計算，美油期貨已從高位下挫約40%。原油近期呈現明顯頹勢。過去兩個月，“暴跌”頻繁出現。自從11月初以來，美油已經出現四次單日跌幅超過6%的情況。自從本周一出現14個月以來首次跌破50美元之後，美油當天更是跌超7%。布油跌幅達5.62%，創14個月新低。



油價的暴跌也讓能源產業的上市公司遭到拋售。周二，伴隨油價大跌，標普500能源板塊跌去2.3%，對大盤指數構成沉重拖累。標普500指數從10月初至今已跌了13%，本季度的糟糕表現有可能是2011年以來最糟糕的。



油價大跌的主要原因仍集中在基本面上，供應端和需求端都承受壓力。投資者越來越擔心潛在的全球經濟增長放緩會對燃料需求造成壓力，而主要石油出口國卻未能緩解市場對於供過於求的擔憂。



需求前景黯淡不明



需求端的前景看起來黯淡不明。Globalt Investments高級投資組合經理馬丁表示：“我們看到主要需求國經濟增長放緩，這可能阻礙需求增長。在當前這種供應形勢下，這實際上意味著油價遭受衝擊。馬丁還建議投資者低配能源類股票。”



從技術面角度，能源業對沖基金Again Capital創始合夥人基迪夫分析稱，美油收盤跌破50美元非常重要，激發出市場消極情緒。他認為，美油可能跌向2017年最低谷的區域，即接近42美元。



美油多倉減至兩年最低



不過對於12月達成減產後的油價走勢，大摩就有些謹慎。該行指出，目前供過於求的主要是輕質油，而減產難以解決這一問題；而且，減產在市場不平衡時較為有效，但再平衡已經實現時，減產可能會暫時穩定下滑中的油價，但中期影響就還未得知。



花旗看衰減產抬價能力的原因也正是這一點。花旗指出，減產“幾乎肯定是”確定了下一輪拋售，因為“OPEC＋越是想要壓縮市場供給來支撐價格，他們就越是給了美國頁岩油商機會”。花旗認為2019年布油會跌到60美元。



CFTC上周五公布的持倉報告顯示，對沖基金將美油多倉削減至逾兩年最低水平。12月11日止當周，美油期貨和期權投機性多倉減少12624張，至132149張，創2016年8月來最低。（來源：香港商報）