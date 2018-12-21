中評社北京12月21日電／近日，國務院辦公廳印發了《關於全面推行行政規範性文件合法性審核機制的指導意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，全面推行行政規範性文件合法性審核機制，維護國家法制統一、尊嚴、權威，加快建設法治政府，提高政府治理能力。要進一步明確行政規範性文件合法性審核的範圍、主體、程序、職責和責任，建立健全程序完備、權責一致、相互銜接、運行高效的合法性審核機制，確保所有行政規範性文件均經過合法性審核。



《意見》指出，要確定納入行政規範性文件合法性審核的標準和範圍，明確具體承擔行政規範性文件合法性審核工作的部門或者機構。審核機構要充分發揮合法性審核機制對確保行政規範性文件合法有效的把關作用，認真履行審核職責，根據不同情形提出合法、不合法、應當予以修改的書面審核意見，不得以徵求意見、會簽、參加審議等方式代替合法性審核。未經合法性審核或者不采納合法性審核意見導致行政規範性文件違法，造成嚴重後果的，依紀依法追究有關責任人員的責任。



《意見》提出，健全審核工作機制，提高質量和效率，積極探索利用信息化手段推進行政規範性文件合法性審核機制建設，完善合法性審核管理信息平台。各地區、各部門主要負責同志作為本地區、本部門行政規範性文件合法性審核工作第一責任人，要切實加強對行政規範性文件合法性審核機制建設工作的領導，進一步完善工作制度，加強行政規範性文件合法性審核能力建設。



《意見》要求，各地區、各部門要將行政規範性文件合法性審核機制建設情況納入法治政府建設督察內容，將行政規範性文件合法性審核工作納入法治政府建設考評指標體系，對工作扎實、成效顯著的予以表揚激勵，對工作開展不力的及時督促整改，對工作中出現問題造成不良後果的依紀依法問責。



題：讓“紅頭文件”不再任性——司法部有關負責人詳解行政規範性文件合法性審核機制



“紅頭文件”是否合法有效，直接關係到政府能不能依法行政，關係到政府的形象，也關係到老百姓的合法權益。對國務院辦公廳印發的《關於全面推行行政規範性文件合法性審核機制的指導意見》，司法部有關負責人20日在國新辦吹風會上進行了詳解。



問：制定出台指導意見有什麼重要意義？



答：指導意見第一次從國家層面對行政規範性文件合法性審核機制的主體、範圍、程序、職責、責任等作出全面、系統的規定，與今年5月國務院辦公廳印發的《關於加強行政規範性文件制定和監督管理工作的通知》，共同構成行政規範性文件制定和監督管理的基礎性制度措施。全面推行規範性文件合法性審核機制，有利於從源頭上防止違法文件出台、促進行政機關嚴格規範公正文明執法，有利於保障人民群眾合法權益。



問：當前，各地區、各部門在行政規範性文件合法性審核工作方面存在哪些問題？指導意見對此作了哪些針對性規定？



答：行政規範性文件是行政機關開展行政執法活動的重要依據，俗稱“紅頭文件”。在推進合法性審核機制工作方面存在的問題包括，有的對規範性文件制定主體和範圍不明確，有的審核程序不規範、審核標準不統一，有的審核工作銜接機制不嚴密，還有些地方和部門存在審核能力不足等。這些問題嚴重制約了合法性審核機製作用的發揮，導致實踐中經常會出現一些“奇葩”文件，引起公眾和社會輿論批評。對此指導意見專門作出規定，在國家層面制定統一標準，作出全面部署，提出要建立程序完備、權責一致、相互銜接、運行高效的合法性審核機制的總體目標，並從明確審核範圍、確定審核主體、規範審核程序、明確審核職責、強化審核責任等五個方面入手，對建立健全規範性文件合法性審核機制的具體內容作出具體規定，旨在有效解決“誰來審”“審什麼”“怎麼審”的問題。



問：指導意見在解決行政規範性文件範圍不統一、不明確的問題方面是怎麼規定的？



答：行政規範性文件是除國務院的行政法規、決定、命令以及部門規章、地方政府規章以外，由行政機關或者法律、法規授權管理公共事務的組織依照法定權限、程序制定並公開發布，涉及公民、法人和其他組織權利義務，具有普遍約束力，在一定期限內反覆適用的公文。這次在指導意見中明確指出行政機關內部執行的管理規範、工作制度、機構編制、會議紀要、工作方案、請示報告及表彰獎懲、人事任免等文件，不納入合法性審核範圍。



問：為有效解決行政規範性文件的合法性問題，指導意見對審核的內容是怎麼規定的？



答：指導意見明確審核內容具體包括：制定主體是否合法；是否超越制定機關法定職權；內容是否符合憲法、法律、法規、規章和國家政策；是否違法創設行政許可、行政處罰、行政強制、行政徵收、行政收費等事項；是否存在沒有法律、法規依據作出減損公民、法人和其他組織合法權益或者增加其義務的情形；是否存在沒有法律、法規依據作出增加本單位權力或者減少本單位法定職責的情形；是否違反規範性文件制定程序等。同時，還要求審核機構要根據不同情形提出合法、不合法、應當予以修改的書面審核意見。起草單位應當根據合法性審核意見對規範性文件作必要的修改或者補充；特殊情況下，起草單位未完全采納合法性審核意見的，應當在提請制定機關審議時詳細說明理由和依據。



問：司法部在組織貫徹落實指導意見方面有哪些具體措施？



答：司法部將做好以下幾個方面的工作：一是召開工作推進會，請工作做的較好的地方和部門介紹推廣有關經驗。二是開展業務培訓。適時組織對各地區、各部門有關業務部門負責同志進行培訓。三是加強指導監督。督促指導各地區各部門結合實際，制定建立健全規範性文件合法性審核機制的具體工作規則或者工作指南。四是開展法治政府建設督察。目前，全面推行行政規範性文件合法性審核機制建設工作已列入2019年法治政府建設督察任務。



（來源：新華網）