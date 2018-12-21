“一帶一路”建設法治是重要保障

中評社北京12月21日電／今年是“一帶一路”倡議提出五周年。2013年，國家主席習近平西行哈薩克斯坦，南下印度尼西亞，先後提出建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的重大倡議。“一帶一路”倡議繼承了古絲綢之路開放包容兼收並蓄的精神，也呼籲了新時代的特征。“一帶一路”成為推動人類命運共同體的重要世界平台。五年後的發展與奮進，“一帶一路”從理念轉化為行動，連點呈現到面，在廣袤的大地上落地生根，在浩瀚的海洋裡乘風破浪，千年之路再次煥發出蓬勃生機。作為法律人，我們深知“一帶一路”建設法治是重要的保障，法律服務不可或缺，法律界的同仁們以扎實的法學理論功底，專業的法律實踐和敬業的工作態度，在保證“一帶一路”倡議順利實施，護航中國企業走出去過程中發揮了重要的作用。法律人所體現的正義立場、愛國情懷、國際視野、專業領域、奉獻精神值得褒獎肯定。



今年是改革開放40周年，40年來從農村到城市，從試點到推廣，從經濟體制改革到全面深化改革，中國人民眾志成城、砥礪奮進，用雙手書寫了國家和民族發展的壯麗史詩。壯麗史詩的重要一章使全面依法治國持續推進，法治理念深入人心，法律服務隊伍發展壯大。今天在表彰“一帶一路”優秀法律服務項目和優秀法律人的同時，還將舉辦“一帶一路”法律服務高峰論壇，惠及眾多專家學者、行業領軍人物，法律界同仁智慧進行一場思想交鋒與頭腦風暴，研討“一帶一路”中國法律服務的機遇和挑戰，探尋法律服務如何在“一帶一路”中積極作為，講述“一帶一路”法律服務中的生動部署，總結“一帶一路”法律服務先進經驗和理念，為行業提供有益的參考和借鑒。



（來源：法制日報）