美股跌跌不休　油價重挫5%黃金創新高

據華爾街見聞12月21日報道，在經歷了昨日美聯儲加息引發的暴跌後，美國聯邦政府停擺的烏雲今日籠罩市場，美股繼續重挫。標普跌1.59%。道指跌超450點，納指跌1.6%，盤中陷入熊市。油價大跌5%。亞馬遜跌2.29%，特斯拉重挫5.28%，Facebook微漲。美元大跌，美債收益率上漲。黃金上漲0.9%，創近半年新高。



股市



標普500指數收跌約1.6%，美聯儲加息過後投資者擔憂特朗普政府停擺風險。



標普500指數收跌39.55點，跌幅1.58%，報2467.41點，創2017年9月前期以來收盤新低。道指收跌464.06點，跌幅1.99%，報22859.60點，創2017年10月份以來收盤新低。納指收跌1.63%，報6528.41點，創2017年10月份前期以來收盤新低，較8月底所創收盤歷史高位回落19.5%。



今日，美國眾議院議長Paul Ryan在白宮與特朗普總統會晤後表示，特朗普將不簽署參議院的支出法案。這意味著美國政府可能在本周末停擺。Ryan周四告訴記者：“我們希望看到一份保護邊界的協議。我們將繼續努力增加邊境安全。”



如果國會和特朗普政府沒有在星期五午夜之前達成協議，包括美國國土安全部在內的九個部門將在聖誕假期前關閉。



昨日，美聯儲宣布加息引發美股大跌。



今日，美國財政部長Steven Mnuchin表示，美聯儲主席鮑威爾周三宣布加息後，股市的暴跌“完全過度了”。他說：“市場顯然希望他們加息。這在債券市場和聯邦基金市場已經被計入價格。我認為市場對鮑威爾的評論感到失望。”



FAANG五大科技股中，蘋果、奈飛、亞馬遜均跌超2%；Facebook逆市微漲0.12%，該股周三大跌7%。



芯片類股漲跌各異，費城半導體指數跌0.86%，仍跑贏大盤；英偉達、應用材料均跌超2%；恩智浦上漲近1%。



其他科技股中，推特重挫超11%，創二季度財報發布以來最大單日跌幅，此前做空機構香櫞提及該公司，並給予其遠低於當前價的目標價；特斯拉跌超5%。



中概股方面，優信收跌18.22%，蔚來汽車跌超4%，拼多多跌超3%，阿里巴巴和百度跌超1%；虎牙漲超2%，58同城和網易均漲超1%。在美股大盤本季重挫之際，網易本季度迄今上漲3.5%，相比之下，百度本月累跌近30%，阿里巴巴已累跌18%。



富時泛歐績優300指數收跌1.37%，報1329.92點。歐洲STOXX 600指數收跌1.45%，報336.58點。



德國DAX 30指數收跌1.44%，報10611.10點。法國CAC 40指數收跌1.78%，報4692.46點。英國富時100指數收跌0.80%，報6711.93點。



商品



WTI 2月原油期貨收跌2.29美元，跌幅4.75%，報45.88美元／桶。布倫特2月原油期貨收跌2.89美元，跌幅5.05%，報54.35美元／桶。



路透社援引咨詢公司JLC首席石油分析師Jiarui Xi的評論稱，投資者很快將注意力轉移到不斷惡化的石油市場基本面，包括明年經濟增長放緩、美俄等主要產油國創紀錄的產量，以及對OPEC的承諾缺乏信心。



12月首周，OPEC與俄羅斯領頭的組織外產油國達成協議，將聯合減產120萬桶／日，其中OPEC減產80萬桶／日、組織外產油減產40萬桶每日，以期推高油價。但卻“事與願違”，油價反而自OPEC＋達成協議以來跌超10%。



財經媒體CNBC分析指出，新一輪減產協議從2019年1月1日起才生效，減產時長只有六個月；而且市場極度懷疑減產承諾的有效性和執行效率，所以目前這個決定無法阻擋油價跌勢。



COMEX 2月黃金期貨收漲0.9%，報1267.90美元／盎司，創將近半年收盤新高。



外匯



美元指數下跌0.8%，盤中一度跌至11月20日來的新低。



歐元兌美元匯率上漲0.8%，至1.1467。美元兌日元匯率下跌1.2%至111.16。英鎊上漲0.5%，至1.2668。



離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05：59報6.8948元，較周三紐約尾盤漲103點，盤中整體交投於6.9149－6.8827元區間。



債市



周四紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲5.17個基點，報2.8065%，幾乎完全收複FOMC利率決議聲明發布以來的跌幅。



兩年期美債收益率漲2.47個基點，報2.6706%。30年期美債收益率漲6.77個基點，報3.0484%。（來源：華爾街見聞）