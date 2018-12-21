新北人事2／3新任　籌辦雙城論壇要角入列

新北市長當選人侯友宜。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市長當選人侯友宜今天公布小“內閣”完整名單，包括前“內政部次長”陳純敬接任副市長，另外兩位副市長，分別是前“經濟部”中小企業處長吳明機、侯辦主任謝政達。團隊整體平均年齡為53歲，扣掉主計、人事、政風、警察4個局處由中央派任，24局處首長中，有16位高達3分之2是新任，其中5位由內部晉升，表示對事務官的鼓勵，8位留任，超過3分之1首長是女性，整體團隊兼顧了性別、經驗、創意與衝勁。



特別的是，侯友宜名單當中，這幾年一直是主要幫忙台北市長柯文哲籌辦雙城論壇的台北市參事饒慶鈺也在列，饒將接任侯市府的秘書處長。



饒慶鈺身兼台北市府大陸事務小組執行長，是立法院前副院長饒穎奇的女兒，姐姐饒慶鈴是中國國民黨台東縣長當選人，饒慶鈺於2013年市長郝龍斌時期即任職北市府參議，4年前柯上任後，北市府年年續辦或參加台北上海雙城論壇，都是由饒負責溝通。



今天侯友宜在新北市一間餐廳召開記者會，侯率領他的新團隊局處首長集體進場，眾人皆統一穿著深色布鞋亮相，象徵更接地氣，和市民站在一起。侯友宜也期許，新團隊是在“第一線、為市民服務”的團隊，第一天就開始工作。



侯友宜首先介紹三位副市長、秘書長及副秘書長，接著，說明未來新市府的工作重點與目標。市民服務團隊的特色，包含“根基過去、開創未來”，成員不但擁有完整的中央或地方施政歷練，也有其他領域轉換到政府跑道的新面孔，兼顧過去經驗與理想性，代表未來四年市政治理的模式將承先啟後，在既有成果上開創新局。



侯友宜強調，“第一線團隊”不會等到12月25日才開始熟悉市政，組成團隊的同時，成員就進入狀況。過去這一個多星期，他已經和副市長、秘書長等成員召集過多次會議，副市長也分別就業務職掌與所屬局處首長密集開會，瞭解相關重大市政的進度，務必在最短時間進入狀況。



侯友宜提到，“團隊、紀律、榮譽、友誼”是他最重要的帶隊原則，接任市長後不會改變，他不是傳統定義的政治人物，他並不是很會說，但請看他做，未來一定不負四百萬市民的期待，具體落實“安居樂業”。



第三屆 新北市政府首長名單如下：



三位副市長：陳純敬、吳明機、謝政達。



秘書長林祐賢



二位副秘書長：邱敬斌、林芥佑



地政局長康秋桂



“新聞局長”蔣志薇



文化局長蔡佳芬



秘書處長饒慶鈺



經發局長何怡明



原民局長羅美菁



客家局長林素琴



衛生局長陳潤秋



社會局長張錦麗



研考會主委林豐裕



城鄉局長黃一平



水利局長宋德仁



捷運局長李政安



交通局長鍾鳴時



民政局長柯慶忠



勞工局長陳瑞嘉



教育局長張明文



財政局長李泰興



法制局長黃怡騰



工務局長朱惕之



消防局長黃德清



環保局長劉和然



觀旅局長張其強



農業局長李 玟



警察局長胡木源



人事處長郭素卿



政風處長王文信



主計處長鄭瑞城