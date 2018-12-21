俄專家：土＂愛國者＂上或藏木馬

中評社北京12月21日電／俄羅斯衛星通訊社12月19日報道稱，俄羅斯世界武器貿易分析中心主任伊戈爾·科羅特琴科12月19日表示，美國同意向土耳其出售“愛國者“（Patriot）反導系統，此舉意在破壞俄羅斯與土耳其之間有關S－400防空導彈系統的交易，並避免喪失對北約成員國之一土耳其的可能影響力。



美國國防部國防安全合作局12月19日發布消息稱，該國國務院批准了可能向土耳其出售“愛國者”（Patriot）反導系統及相關設備的交易，總價為35億美元。土耳其此前請求購買4套裝備以及20個發射器和80枚攔截導彈。



科羅特琴科說：“這是美國的一個系統性計劃，旨在避免俄羅斯向北約成員國土耳其出售S－400防空導彈系統成為事實，否則美國對北約成員國的戰略影響力則將遭到沉重打擊。華盛頓正在努力影響土耳其總統，促使埃爾多安取消與俄羅斯簽訂的S－400採購合同，美國準備向土耳其出售大批F－35戰機。”



科羅特琴科還指出，美國可能會在其出售的“愛國者”反導系統軟硬件上做手腳，一旦與土方發生衝突，美國就會激活木馬。他說：“如果美土關係惡化，華盛頓方面可以通過無線電信號激活它們，使建立在”愛國者‘基礎之上的整個土耳其防空系統失靈。這是特洛伊木馬，安卡拉需要認識到採購美國’愛國者‘反導系統的危險性。”



（來源：環球網）