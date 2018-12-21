美國內對從敘利亞撤軍這一決定看法不一

中評社北京12月21日電／美國白宮19日宣布美國開始從敘利亞撤軍後，美國國內對這一決定看法不一。美國兩黨議員和軍方普遍認為，從敘撤軍標誌著美國中東政策的“重大轉變”，但美國尚未做好“善後”工作，極端組織“伊斯蘭國”也並未如白宮所言，已在敘利亞被打敗。



來自共和黨、民主黨和無黨籍的五名參議員在白宮宣布撤軍決定後聯名致信特朗普，稱選擇此時撤軍是“很不成熟”的決定，將犯下“代價昂貴”的錯誤，威脅美國的安全。



信中說，敘利亞的“伊斯蘭國”勢力遠未被打敗，貿然撤軍不僅可能令該組織卷土重來，也會讓一直受美國支持的該地區庫爾德武裝陷入“覆滅”。此外撤軍也會損害地區盟國對美國的信任。信中促請特朗普政府重新思考撤軍決定。



另據美聯社報道，國會兩黨部分議員已要求特朗普政府就撤軍決定提供更多資料和通報。



美國有線電視新聞網援引匿名官員的話說，美國防部長馬蒂斯、國務卿蓬佩奧、總統國家安全事務助理博爾頓等均反對立刻從敘利亞撤軍。美軍參謀長聯席會議主席鄧福德本月初曾表示，美駐敘軍隊訓練敘當地武裝阻止“伊斯蘭國”勢力卷土重來的努力還遠遠不夠。



針對這些指責，美國總統特朗普20日在推特上發文，為撤軍決定辯解。他表示，外界不該對自己下令美軍撤出敘利亞感到吃驚，這是自己多年來一直奔走呼籲的事情。他說，俄羅斯、伊朗、敘利亞和其他國家才是“伊斯蘭國”在當地的敵人，現在駐敘美軍是時候重返家園、參與“重建”和“復興”美國了。



他還說，多年來，美國在中東投入數萬億美元卻“一無所獲”，且幾乎得不到感激。他表示，駐敘美軍會“很快”回國。



白宮19日稱，隨著在敘利亞打擊 “伊斯蘭國”的戰事取得成果，美國已開始撤回駐敘美軍，但這並不意味著打擊“伊斯蘭國”國際聯盟的終結，也不意味著打擊行動的結束。美國和盟國仍將隨時根據需要採取行動捍衛美國的利益。



美軍在敘利亞現有約2000人，大部分駐扎在敘北部，名義是幫助訓練打擊“伊斯蘭國”的庫爾德武裝和阿拉伯人武裝。



（來源：新華網）