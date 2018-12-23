社評：美國粗暴干涉中國內政花樣翻新

中評社北京12月23日電（評論員 喬新生）2018年12月19日，美國總統特朗普簽署“西藏旅行對等法”，從而使美國國會眾議院提出、參眾兩院表決通過的這部法律正式生效。這部法律粗暴干涉中國的內政，明確規定包括美國人在內的所有外國人進入西藏如果受到限制，美國將會組織反擊。法律明確要求中國政府必須允許美國記者、外交官和美國遊客不受限制地前往西藏地區。法律特別規定，美國國務卿必須在法律生效之後的90日之內，仔細地評估美國公民進入西藏的程度，並且向國會提交一份報告，明確列出拒絕美國公民進入西藏的中國政府官員的名單。此前，美國國會已經針對台灣、新疆等地區提出了類似的法案。這說明美國為了干涉中國的內政無所不用其極。



美國之所以插手中國的新疆、西藏內部事務，是因為中國這些地區存在分裂分子、極端分子和恐怖分子。為了維護社會治安秩序，同時也為了保護當地居民的合法權益，中國政府依據法律在上述地區採取了一系列嚴厲的措施，包括限制一些違法人員的活動。中國政府這樣做完全符合憲法和法律的規定，同時也符合國際慣例。包括美國在內的許多西方國家為了維護治安秩序，在一些地區實行特殊的管制措施。為了保護居民的人身安全，一些國家在騷亂比較嚴重的地區實行戒嚴措施。所有這些都充分說明，作為國家職能的重要組成部分，國家的力量機關必須切實保護居民的合法權益，維護社會治安秩序，因為只有這樣，才能實現國泰民安。



美國並非不了解中國西藏政策和新疆政策。美國國會之所以出台這樣的法律，是為美國情報官員進入中國的西藏和新疆地區從事顛覆活動打開方便之門。中國新疆和西藏地區之所以出現不穩定現象，就是因為一些外國勢力介入，在當地從事顛覆活動。當年英國為代表的西方國家進入中國西藏地區，試圖策動中國西藏地區的首領背叛國家。中國人民解放軍克服重重困難，以大無畏的決心和勇氣，在很短的時間內消滅了西藏武裝叛亂分子，為西藏的和平解放創造了良好的條件。新疆作為我國少數民族的聚居區，長期以來受到某些國家的影響，盤踞在阿富汗的一些恐怖組織和恐怖分子滲透到中國新疆，試圖在該地區實施恐怖襲擊犯罪活動。中國政府依照法律的規定，嚴厲打擊恐怖組織和恐怖分子，號召全國人民大力支援新疆，從而使該地區的社會治安狀況明顯好轉。



美國等一些西方國家不甘心自己的失敗，他們試圖依靠國內法，強行打開中國西藏和新疆的大門，幫助當地的分裂分子裡應外合從事分裂中國的活動。可以肯定，他們的陰謀不會得逞。

