民調顯示八成美國人認為美變得更加分裂

中評社北京12月21日電／醫保、控槍、邊境墻、“通俄門”……美國選民似乎處處意見分歧，但在這一點上他們卻壓倒性贊同：美國自2016年大選結束以來更加分裂，而不是更加團結。



20日發布的《今日美國報》和美國薩福克大學聯合民調結果顯示：78%的受訪者認為在過去兩年裡，美國變得更加分裂，而認為美國分裂程度減輕的人只占11%。



這項民調顯示，民主、共和兩黨選民關切的優先事項及立場截然不同。在被問及定於1月3日履職的新一屆國會首要任務是什麼時，六成共和黨選民的回答是打擊非法移民，包括對總統特朗普在美墨邊境建墻的競選承諾提供財政支持，而贊同他們的民主黨選民只占5%。



反觀民主黨選民和獨立選民的國會優先事項清單，占據首位的是醫保問題——擴大民眾獲得醫保的機會並降低醫保成本。



鑒於新一屆國會呈現“分裂國會”格局——共和黨掌控參議院，而民主黨重掌眾議院，多數共和黨選民擔心國會民主黨人將在調查特朗普及其政府方面“走太遠”。與此同時，多數民主黨選民卻表示擔憂國會民主黨人“不會走太遠”。相關調查在民主黨選民的優先事項清單裡列在第二位，而在共和黨選民的清單裡排名墜尾。



分析人士指出，儘管如此，兩黨選民表現出一個共同傾向，即希望華盛頓政客首先關注的不是特朗普的言行和既往，而是普通民眾的生活，不管是醫保、邊境安全還是改善基礎設施。



據悉，這項民調從12月11日至16日在全美範圍內抽樣調查了1000名註冊選民，誤差率為3個百分點。



（來源：新華網）