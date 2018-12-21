上海學聯改革“出實招”　讓學生會活起來

中評社北京12月21日電／學生代表大會應如何規範召開？那些學習成績不佳甚至偶見“掛科”的同學，如果特別熱衷於參加學生會活動，要不要勸退？如有同學普遍反映“食堂飯菜不合胃口”之類的問題，學生會有沒有標準化的處理機制？



日前，記者從上海市學聯獲悉，根據此前團中央、教育部、全國學聯聯合印發的《學聯學生會組織改革方案》（以下簡稱“方案”）有關要求，上海市學聯出台許多切實有效的舉措，讓學校的學生會組織真正活起來，工作實起來，人心聚起來。



健全制度 規範召開學生代表大會



2016年12月，上海市學聯制定並下發《關於健全上海高等學校學生代表大會制度的若干規定》，對堅持和完善高校學生代表大會制度提出具體要求。該辦法明確學生代表大會的政治屬性和職能使命，提高學生代表比例至全校學生的2%及以上，提高代表中非學生幹部的學生比例至50%以上。



目前，上海各高校能較好地落實學生代表大會制度規定，各級學生會組織每1～2年召開一次學生代表大會，80%的高校集中在4月～6月召開，能按程序規定完成學生代表大會須完成的相關議程。



據上海市學聯駐會執行主席王佳琪介紹，上海市學聯代表大會也做了一些有益探索。她說：“上海市學聯第十六次代表大會的正式代表中，有近40%的非學生幹部的同學代表和10%的自薦代表；大會工作報告首創由上屆主席團成員和非學生幹部的同學共同完成；大會首次開展提案工作，設置提案交流會，邀請市相關委辦負責同志現場答覆代表。同時，設立新媒體工作委員會、社團工作委員會、權益工作委員會以及中學中職工作委員會等4個專門委員會。”



團上海市委學校工作部部長、上海市學聯秘書長徐速告訴記者，上海的學聯學生會組織改革首要目標是突出“政治性”，學生骨幹在強調學習成績的同時，絕不能忽視思想政治學習，要讓自己首先成為堅定的馬克思主義信仰者、學習者和實踐者。徐速還補充道，上海推動學聯學生會組織改革的一個重要特色就是“規範化”“制度化”。從市級層面來說，過去從未規定高校應在什麼時間段裡召開學代會，但現在對高校召開學代會的時間和程序有了明確要求。



准入從嚴 學生幹部也要“抓作風”



學習成績不到年級前20%、出現掛科的，不具有成為學生會主席團成員的資格；學習成績不到年級前40%的、出現掛科的，不具有成為學生會職能部門負責人的資格；學生會主席團競選，候選人為非學生會內部成員的人數不低於50%。



華東理工大學是上海較早嚴格制訂並執行學生會“准入機制”的高校。在由300多名學生代表組成的學代會上，陳亮以72%的得票率當選為該校學生會主席，他之前的身份是“非學生會內部成員”。



這本身就是“制度必須要變”的一個最好佐證——一個過去在校學生會幾乎不露面、學習成績穩坐年級前三名的法學專業學生，最終眾望所歸，成為學生會主席。



這並不是簡單的唯成績論，而是對學生幹部從嚴要求的“實招兒”。



雖然之前沒有學生會工作經驗，但陳亮幹起學生會工作來“有模有樣”。暑假期間，陳亮針對學生會幹部的作風建設制訂了規範。年底前，學生會第一批近10名學習成績不達標的學生幹部被“勸退”了，這就是嚴格執行“成績紅線”的結果。



“維護同學權益”應是學生會重要職能



記者注意到，今年上海的高校學生會換屆，幾乎所有當選的學生會主席都在演講台上提出“維護同學權益”的有關議題。這是學生會積極作為的信號，也是廣大同學對學生會未來工作方向的期待。



方案提出，學聯學生會組織要健全學生權益代表和維護機制。校學生會要成立權益工作機構，在校團委指導下，開展代表和維護廣大同學合法權益的日常工作，要建立日常調研機制，搭建學生與學校領導、職能部門面對面溝通的常態化機制。



在華東政法大學的“華政青年”平台，每名同學都可以在平台上針對“學習課業”“生活百科”“校園管理”等大家普遍關注的問題向學生會提意見、建議。



上海高校學生會的權益工作部門會定期收集同學們的意見，並根據工作需要約請學校各個職能部門開展交流會。每次交流會上，學生代表都會把整理好的意見反饋給職能部門，學校相關部門負責人會當場回應或承諾在某段時間內回復。



（來源：中國青年報）