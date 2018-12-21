營養餐被倒續：涉事企業被指盜學生奶標識

中評社北京12月21日電／近日，湖南省邵陽市隆回縣小學生把營養餐奶倒入水溝一事引發社會廣泛關注。當地官方回應稱，學生倒牛奶一事反映了該縣在學生營養午餐供應管理和服務上的問題，已責成教育主管部門協同供應企業立即整改，提供差異化服務。



實際上，早在2015年，當地就有多位政協委員反映全縣學生營養餐被一家企業壟斷；2016年，也有家長在網絡問政平台上發布長文，質疑“專供”隆回縣300多所學校學生營養奶的生產企業沒有“供奶資質”，所供“湘蜜”牌牛奶不好喝，很多學生直接將發的奶扔掉。



20日下午，負責“中國學生飲用奶計劃”的推廣管理機構—中國奶業協會通過中國之聲獨家回應，湖南隆回縣涉事的湖南湘蜜乳業有限公司並非中國奶業協會註冊的學生飲用奶生產企業。那麼這家企業以“國家學生奶定點生產企業”為名，供應銷售學生奶是否合法合規？營養餐計劃在各地實施過程中，究竟遇到了哪些問題？



發放的學生奶實際是調制乳



隆回縣總人口128萬人，是國家級貧困縣。學生飲用的“湘蜜”牛奶由湖南湘蜜乳業有限公司（簡稱湘蜜乳業）生產，是隆回縣本土企業。當地網友曾質疑這家企業沒有供應學生飲用奶的資質，隆回縣委宣傳部回復稱，因政策變化，學生飲用奶作為一般乳製品，統一納入相關職能部門的生產和質量監管，只要符合國家乳製品生產要求，具有相關職能部門頒發的“乳製品生產許可證”的企業即可生產供應學生牛奶。該公司提供學生奶符合有關行業規定，無需另行申請學生奶標識。