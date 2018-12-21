中國圍棋棋聖戰在京開幕　

中評社北京12月21日電／第四屆洛陽白雲山杯中國圍棋棋聖戰20日在北京正式開賽，衛冕冠軍連笑九段表示自己期待衛冕，將全力捍衛“棋聖”榮譽。



上屆棋聖戰，連笑九段過關斬將成功殺入挑戰賽，在與周睿羊九段大戰250手後，他最終以2比1成功將周睿羊“挑落馬下”，首次榮膺“棋聖”稱號和80萬元獎金。



中國圍棋協會主席林建超表示，棋聖是中國圍棋史上對棋手的最高稱謂，自東晉沿用至今，以棋聖命名本賽事也給賽事帶來崇高意義。



“在剛結束的春蘭杯世界職業圍棋錦標賽中，中韓棋手都表現出頑強鬥志，棋局跌宕起伏。但比賽的勝負往往在毫厘之間，一個偶然的念頭或是一步棋就會決定整盤棋的走向。國內比賽和國際比賽有著緊密相連的關係，我們希望我國棋手能在棋聖戰這樣高水平賽事中磨煉棋藝，從而在國際比賽中綻放光芒。”林建超說。



據了解，本屆賽事共計210人報名參賽，其中包括柯潔、羋昱廷、範廷鈺、顧子豪、時樾等名將。賽事分為預選賽、入圍賽、資格賽、本賽和挑戰賽五個階段，前四個階段都將採用單敗淘汰制，本賽的勝者將在挑戰賽階段與衛冕冠軍連笑進行三局兩勝的最終對決。



對於從挑戰者轉變為被眾人挑戰的對象，連笑笑稱對手都比較熟悉，自己並不會有什麼壓力。“當然我還是盡全力下好每一步棋，全力捍衛‘棋聖’這一榮譽稱號。”



（中國新聞網）