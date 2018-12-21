黑龍江今冬將舉行100項冰雪體育活動

中評社北京12月21日電／12月20日，2018—2019年度黑龍江“賞冰樂雪”系列活動新聞發布會在哈爾濱召開，今年冬季，黑龍江將舉行冰雪精彩賽事、趣味性群眾賽事活動、城市挑戰賽、涉外賽事等4大版塊100項冰雪運動，活動輻射全國，貫穿整個冬季。



作為中國冰雪運動的大省，黑龍江省體育局從2016年開始，已連續兩年舉辦了黑龍江“賞冰樂雪”系列活動，活動累計帶動全國近4400萬人次參與冰雪運動，有效推動了中國冰雪體育、冰雪旅遊、冰雪文化等產業深度融合發展。



今年，黑龍江省體育局將繼續開展2018—2019 年度黑龍江“賞冰樂雪”系列活動，今年的活動設置為冰雪精彩賽事、趣味性群眾賽事活動、城市挑戰賽、涉外賽事等4大版塊100項活動內容。



據黑龍江省體育局群眾體育處處長姚偉麗介紹，今年，“賞冰樂雪”系列活動第一版塊的冰雪精彩賽事包括國際級賽事、國家級賽事和省級賽事共45項活動，其中有2019中俄界江黑龍江國際冰球友誼賽、2019中俄界江黑龍江國際速度滑冰大眾馬拉松賽、2019中俄界江黑龍江國際越野滑雪大眾馬拉松賽、2019年黑龍江省國際冬泳邀請賽等活動；



趣味性群眾賽事也是“賞冰樂雪”系列活動的一項重要方面，今年有35項活動，著重體現龍江冰雪資源優勢的全民參與的群眾性賽事活動。



此外，今年還設置了城市挑戰賽和涉外賽事。涉外賽事的內容緊扣“一帶一路”戰略，同時兼顧大眾冰雪運動，其中包括2018年中國·七台河中俄青少年短道速滑國際邀請賽暨黑龍江省短道速滑聯賽、國際雪山穿越大賽、中俄青少年冬令營、中俄冰雪汽車拉力賽等。涉外賽事活動旨在依托黑龍江的區位優勢，因地制宜的開展與周邊國家的冰雪體育活動，促進雙邊的人文體育交流，為國家“一帶一路”戰略，建立民心相通的紐帶。



當日，黑龍江省體育局副局長韓會峰出席新聞發布會並指出，舉辦2018—2019年度黑龍江“賞冰樂雪”系列活動是黑龍江貫徹落實“三億人參與冰雪運動”指示的舉措，也是貫徹落實國家“北冰南展西擴”戰略的重要措施。本次系列活動的成功開展，必將充分發揮黑龍江在“三億人參與冰雪運動”的核心區作用，引領黑龍江省乃至全國冰雪運動的開展。



（中國新聞網）