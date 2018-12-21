北京發布老城歷史文化地理信息平台

中評社北京12月21日電／你走過的北京胡同，哪位名人曾駐足？元大都、明北京城的城址都在哪裡？17日，北京正式發布老城歷史文化地理信息平台“北京印跡”，公眾可以在這個平台上訪老城、知變遷、賞非遺、憶名人。



“北京印跡”平台系統梳理和采集了北京老城18大類、73小類歷史文化資源3萬餘條，以網站為基礎，拓展建設“北京印跡”APP、新媒體矩陣。“北京印跡”網站主要欄目有“老城整體保護”“老城歷史遺跡”“地圖見證歷史”“非物質文化遺產”“旅遊文化導覽”等。



“北京印跡”由北京市規劃和自然資源委員會發起，北京市測繪院、清華同衡規劃設計研究院提供支持，是一個集社會力量共同打造的北京歷史文化名城保護空間資源平台。平台匯聚了大量北京歷史文化地理信息，並用數字化、多媒體等現代技術手段向公眾呈現，是公眾全面、系統、便捷了解北京歷史文化信息的重要途徑，將為北京全國文化中心建設工作提供重要支持。



北京市規劃和自然資源委員會主任張維表示，歷史給北京留下了豐厚的文化遺產，也給當代人留下了守護遺產的光榮職責和偉大使命，在實際工作中，我們要動員全社會力量，共同參與北京歷史文化遺產的保護。



北京歷史文化名城保護委員會專家、北京城市規劃學會理事長邱躍希望“北京印跡”要進一步講好北京故事，傳承歷史文化，展現時代風貌，助力歷史文化名城建設。



（來源：新華網）



