江西新餘：文化消費有了“淘寶”平台

中評社北京12月21日電／“如今進行文化消費前，我會先上文消平台看看。”江西省新餘市市民胡麗琴告訴記者，在平台上買書比線下一般要便宜10%到30%。



胡麗琴口中的文消平台是新餘市文化消費智能服務平台，含PC端、手機APP、微信端、有線電視端四大終端，目前已入駐133家文化消費相關商戶。



據統計，新餘市自2017年2月成為全國首批文化消費試點城市以來，通過文消平台累計投入財政資金520萬元，成功引導新增28.7萬人次參與文化消費活動，直接拉動文化消費2760萬元，間接拉動文化消費1.43億元。



“過去擴大文化消費，往往依賴公共文化事業單位力量。”新餘市文廣新局副局長何俊秋說，如今通過平台調動全社會資源，市場化的主體也參與進來，真正體現了政府引導資金的杠杆作用。



平台運營方負責人劉駿飛說，平台解決了過去文化消費的供給側和需求側信息難對接的問題。“系統不但能同步在線交易，一些品類的文化消費還引入售後體系可申請退款，倒逼文化企業提供優質供給。”



在老城區的繁華地帶，新餘市慧眾文化傳播有限責任公司舉辦的油畫、版畫體驗課和文化藝術沙龍頗受文藝青年的歡迎。公司總經理鐘俊強介紹，企業通過文消平台開展多種經營活動，半年吸引市民1.7萬人次，經營收入340餘萬元。



新餘市在全市517個鄉鎮（街道）、村（社區）設立了文化消費服務站，實現文化消費服務的基層全覆蓋。



值得一提的是，新餘市還大力引導農村地區作為文化消費的供給方參與進來。今年七夕節期間，位於分宜縣的中國洞都景區三天接待遊客1.4萬人次。被打造成民俗村的南村吸引了大批遊客深度體驗，也讓村民第一次感受到了文化的價值。南村村委會主任黃新明告訴記者，村裡還成立了“天工開物之家”，組織當地的非遺傳承人教授婦女學習剪紙、版畫等傳統技藝，讓民俗村的民俗體驗活動更豐富。



記者了解到，2017年，新餘市文化服務業消費額為5.17億元，較前一年增長35.7%。從近期統計的數據來看，越來越多的市民走出家門，走向各類文化場所，消費更多元的文化產品，這座工業小城的文化消費新動能正不斷被激發。



（來源：新華網）