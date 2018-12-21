北京首發《北京中醫藥健康旅遊手册》

中評社北京12月21日電／中醫藥健康旅遊，作為一種新興的專題專項旅遊，近年來，成為北京旅遊文化的一大特色。北京市文化和旅遊局、北京市中醫管理局繼聯合成立中醫藥文化旅遊工作領導小組之後，12月5日，雙方聯合主辦的中醫藥健康旅遊產品培訓暨對接洽談會又進一步推動了中醫藥健康旅遊的發展。會議上，首次發布的《北京中醫藥健康旅遊手册》，被業內人士認為是運營中醫藥健康養生旅遊的參考書，為旅行社和旅遊企業進行產品研發、線路策劃提供良好的內容基礎。



北京聯合大學旅遊學院教授孫夢陽介紹，《北京中醫藥健康旅遊手册》對北京中醫藥健康養生旅遊資源點進行了調研考察，將重點資源點的特色、產品及服務以及與旅行社的合作模式等內容做了系統歸納整理，集結成册。在《手册》中，還組織相關旅行社、中醫藥旅遊專家設計推薦了12條中醫藥健康旅遊線路。據悉，目前這一《手册》主要作為中醫藥健康旅遊的業內培訓指導材料。



北京市文化和旅遊局曹鵬程副局長表示，培訓活動的主要目的是進一步提升市場主體對發展中醫藥健康旅遊的認識，深入推介中醫藥健康資源，實現資源點和旅行社供需雙方的深度對接。通過深度挖掘中醫健康旅遊產業鏈各板塊的內容，為中醫旅遊資源點與旅遊企業搭建對接平台，構建多渠道、寬領域、多形式、高層次的中醫藥健康旅遊發展格局，進一步豐富北京文化旅遊產品供給，提升北京旅遊品質，實現文化和旅遊融合發展。



（新京報）