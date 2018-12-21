“與時代同框”活動亮相京滬深三地

中評社北京12月21日電／為慶祝改革開放40周年，“與時代同框”活動15日亮相北京、上海、深圳三地。



在15日至20日活動期間，市民可在北京國貿商城、上海北外灘、深圳市民中心和深圳灣創業廣場附近看到4個紅色巨幅相框。參與者走近相框，現場的預置相機將會拍下用戶與相框的合影照片，並將其加工為明信片和電子版照片。



在活動舉辦地，紅色的巨幅相框吸引了不少市民。15日這天，在深圳市民中心的相框前，何文騫擺出各種姿勢拍照留念。“1992年，我就在這裡進行過園林景觀設計，當時中心區還是一片黃土地加幾個小土坡，這張照片拍的深南大道裡的每一寸土地，都是我們測量過，再手工繪圖設計出來的。這幾十年裡看到中心區域一棟棟高樓如春笋般長起來，我覺得非常自豪。”



在深圳灣創業廣場，透過紅色相框可以看到幾名“蜘蛛人”懸在半空擦著外墻玻璃。休息日不休閑已是深圳人的常態，改革開放初期那句著名的標語“時間就是金錢，效率就是生命”已經給這座城市留下了深深的印記。



周末的北京國貿商圈人潮如織，“70後”王樂武是這個商圈發展萬千見證者之一。2000年時，他就在國貿一家外企做高管，當時這裡高樓還不多，如今，國貿A座已是目前北京投入使用的最高建築。王樂武感慨，過去這裡入駐的大多是外國企業，現在越來越多的中國企業在這裡安家。



在上海北外灘，儘管細雨綿綿，游人“與時代同框”的興致絲毫未減。作為上海航運業的發源地——40年前的北外灘貨輪穿梭、老式街坊密布，而如今，這裡已經成為高端服務業的集聚區。全球知名企業、國際組織紛紛入駐，產業轉型正在走向縱深。上海從改革開放40年的大潮中走來，“與時代同框”的巨大相框猶如通向未來的時空大門，人們可以從這道“最美天際線”中暢想一座國際化大都市的美好未來。



在體驗線下活動的同時，市民還可參加“與時代同框”線上H5活動。系統會根據用戶上傳的頭像，將其融合進畫面中各個時代的人物上，隨機生成一個跨越時空的對比相册。用戶通過相册可以感受這段輝煌的歲月。



此次活動的創意來源於新華社的微紀錄片《父親·我們·時代》。紀錄片以油畫作品《父親》為起點，讓巨大的紅色相框穿梭在祖國大好河山，通過相框，觀眾可以看到改革開放40年來人民生活的改變，也能在歷史的行進中看到一代代人的頑強拼搏。



本次活動由新華社全媒報道平台聯合騰訊舉辦。



（來源：新華網）