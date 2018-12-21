鄭文燦砲轟蔡政府政策　綠委相挺

新系綠委吳思瑤受訪談鄭文燦。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）對於民進黨桃園市長鄭文燦昨天嚴詞批評“觀光局”的暖冬旅遊補助方案，黨內也幾乎都力挺鄭，屬英系民進黨“立委”羅致政今日受訪表示，一開始“交通部”規劃就有問題，不應該排除某些縣市，一開始就是設計不當，鄭市長本來就要把錯的政策導正過來，這是市長該做的責任，聲量大也是應該。



“交通部觀光局”擴大旅遊暖冬自由行計劃每房最高補助新台幣1500元，只有桃園、台北、新竹市不適用，民進黨桃園市長鄭文燦批評，“觀光局”要了解到他做錯什麼事，這是個愚蠢的決定”，接著政策急轉彎補助適用全台。



對於鄭文燦在民進黨中生代份量攀升，是否連蔡英文也看好鄭？羅致政表示，六都市長大家關注的聲量大也是對的，代表地方民意讓民進黨更接地氣，這樣聲音是應該的。



民進黨新潮流“立委”吳思瑤則笑說，鄭文燦體重份量很大，而市政表現也是有目共睹。並對鄭喊話，但是份量不要越來越大要減肥。



鄭文燦已經是民進黨中生代領頭羊？吳思瑤說，這都是外界封號，鄭文燦是腳踏實地的人，從政表現卓越，但是他不會喜歡過度浮誇的冠名。



她也強調，任何一位市長都是為了人民福祉，必要爭取大家都看得見，這是做他該做的事情。



民進黨新潮流“立委”許智傑也提到，鄭文燦從完全不被看好到當選市長，到連任篤定，顯見鄭耕耘相當深，他們也希望鄭文燦為民進黨多做一點事情。