台南市府新人事　社運出身王時思任副市長

綠營社運出身的王時思出任台南市副市長。（中評社 趙家麟攝） 中評社台北12月21日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長當選人黃偉哲21日公布完整新市府局處首長名單。綠營社運出身的現任市府觀旅局長王時思升任副市長，民進黨敗選的縣市中，台中市政府副秘書長李賢義任水利局長，高雄市政府法制局長陳月端任台南市府法制處長。



黃偉哲21日發布最後一波新市府人事，台南新市府團隊31位成員，有14位新任及17位留任，他形容這是一個新舊交融的市政團隊，幾乎是一半留任，一半新人，是對於過去賴市長施政團隊的肯定，延續既有施政績效，布局新市政方向，新舊交融兼顧，希望這個新市府團隊上路可以更平順。



新任副市長，除了日前發布延攬成功大學法律系教授許育典外，21日又發布現任觀光旅遊局長王時思升任副市長。王時思，東海大學法律系、清華大學社會與人類研究所社會學碩士、美國杜克大學國際發展政策碩士，長期投入學運與社運，凱達格蘭基金會執行長、高雄市政府新聞處長、民間司改基金會執行長、台灣人權促進會秘書長等職。賴清德在2010年就任市長時，出任市府研考會主委，後來調任觀旅局長。她的妹妹是媒體人王時齊，妹夫是現任“總統府”副秘書長劉建炘。



新市府團隊31人小“內閣”：2位副市長、1位秘書長、2位副秘書長、26位局處長，名單如下：



副市長：許育典（成大法律系專任特聘教授、前成大社科院長）

副市長：王時思（觀旅局長）

副秘書長：王揚智（南台科大學務長）

環保局：林淵淙（中山大學環工所長）

新聞處：劉怡伶（前中廣資深記者）

社會局：黃志中（高雄市衛生局長）

觀旅局：陳信安（嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授、台南市城市文化協會理事長）

地政局：陳淑美（崑山科大房地產開發與管理系教授）

民政局：顏振標（秘書處副處長）

農業局：李朝塘（前新市鄉長、前新市農會總幹事）

水利局：李賢義（台中市政府副秘書長）

教育局：鄭新輝（台南大學教育學系主任，前高雄、台南市教育局長）法制處：陳月端（高雄市法制局長）

秘書處：劉啟崇副處長代理處長（社會局主秘晉升秘書處副處長）



留任：13人

秘書長：方進呈

副秘書長：李賢衛

民委會：汪志敏

研考會：趙卿惠

工務局：蘇金安

都發局：莊德樑

消防局：李明峯

衛生局：陳怡

勞工局：王鑫基

交通局：林炎成

文化局：葉澤山

財稅局：沈盈如（副局長真除為局長）

經發局：蕭富仁代理局長（經發局副局長）

警察局：黃宗仁

人事處：沈德蘭

主計處：陳淑姿

政風處：詹政曇