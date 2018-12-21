美長大子女　是這樣把華人父母氣得半死

華二代的思維



中國人第一代移民，都是老古董思維！



老王是個老移民，孩子很小的時候，舉家來到了美國打拼。按理說，老王如果不來美國，在國內絕對是一代名醫。他是中國最早公派出國的留學生，來美留學一年後，帶回了美國最先進的臨床技術歸國，回國後成為中國臨床使用該技術的鼻祖，其學生來自中國的大江南北。單位領導也很欣賞他的業務能力，正可謂風生水起，春風得意。



老王是個業務骨幹，對世事缺乏練達，工作中和單位領導鬧了不愉快，最後一跺腳：此處不留爺，美國有留爺處，咱海龜反流－－－－帶全家回到了美國。



老王對孩子的教育很嚴格，孩子雖然按照老王的想法讀完了大學，但不再按照老王的意思繼續學對未來發展“有利”的專業進行深造，原因很簡單：我－不－喜－歡！



兒子沒少給老王帶來煩惱，作為中國家長，咱能理解老王那種“恨鐵不成鋼”的想法，但兒大不由爺，在中國都是如此，更別說在崇尚自由的美國了。



很少提及兒子的老王最近很開心，有一次聊天，主動談到了兒子的轉變。



兒子在公司工作，覺得自己的知識無法“賺大錢”，突然轉行自學某熱門專業碩士，一點沒有基礎的他，竟然通過業餘時間自學，拿到了專業執照！談到這裡，老王喜形於色，一改以往恨鐵不成鋼的態度，不由地贊嘆起兒子來：這小子還是很聰明的，人家專業學習考試都沒考過，他一次就考過了。



咱在一旁道：喜歡是最大的動力。對咱們中國人的孩子來說，智商沒問題，只要喜歡，在從事的專業上絕對沒有問題。



“是啊是啊，”老王符合道，“但美國長大的孩子，還真不知道怎麼想的，那天我要他陪我出門搬運一件東西，他讓我等半個小時，等得我氣得不行，他卻很不開心地說：我能答應陪你去就不錯了，象這種事，你應該要和我預約的，而不是讓我隨叫隨到！”



“老子請兒子幫忙，還需要預約，美國長大的孩子，全身上下都TMD變成美國味了，”老王越說越激動。



“你兒子說的沒錯啊，人家工作中都是這樣的，能立馬陪你出門，你應該感激才對啊，”咱笑著調侃道。



“還有哦！”老王一肚子不滿意地繼續道：“有一次，我要找兒子，沒敲門進了兒子的房間，兒子嚴厲譴責我，說我不尊重他。他的門是虛掩著的，又沒關上，老子進兒子的房間還要請示，美國長大的孩子咋都這樣呢？”



“老王，你也別生氣，你膽兒那麼大，咱從來不敢不敲門就進女兒房間，小時候咱女兒就抗議咱了，咱現在如果再這麼幹，女兒可能不是抗議那麼簡單了，估計要嚴厲批評並在咱家制定‘不准踏進她的房間’之類的家規了”，說到這裡，咱一臉苦相：“看咱們中國父母活得多憋屈，自己的家還得遵守他人的家規。”



老王和兒子的“預約”，讓咱想起了老張的抱怨！



老張女兒女婿住在他們家里，女兒單位外派數月，女婿在家白吃白住，卻很少和老泰山有交流。老張在後院種棵果樹、釘個籬笆、除個草修理下門窗什麼的，白人女婿視若無物，老張有時候實在累得不行了，讓女婿把地上的土翻一下、車子里的重物搬一下、家里橱櫃移動一下，女婿也很順從，但絕對沒有咱們中國人女婿那麼會來事。老張一說到自己在國內曾經追老婆那會兒，老泰山的煤氣爐子、米袋子、純淨水什麼的，老張一口氣給扛到6樓，再看一下這個白人女婿：咋就不知道拍老泰山的“馬屁”呢！



女兒回來探親的一天，老張對女兒開始了抱怨：“你們家那位，是屬算盤珠子的吧，眼里都沒活，你老爸我累成那樣，他都沒說出來幫一下忙。”



“老爸，你如果需要他幫忙，你要和他說，最好預約一下，如果你不請他幫忙，他以為你自己可以handle（完成）呢。美國人別人不請你幫忙，你不應該去幫忙，那樣，他們會認為你看不起他們的啊。”



“怎麼是這樣的思維呢？你也知道，你老爸輕易不求人的，他......”老張想不明白，女婿不幫忙，竟然是自己的錯！



老張的事還沒完，老馬也談到自己“不爭氣”的兒子了。



老馬的兒子最優秀，大學畢業後考上了一所很好的醫學院，老馬省吃儉用幫兒子付醫學院的部分費用，兒子讀了兩年後，突然決定休學，說要到非洲做兩年義工。這可把老馬氣得心臟病差點犯了，老子幫你交醫學院的費用容易嗎，你小子說休學就休學，休學還不幹正事，到非洲做義工，你是想氣死你老子啊。



父子倆對這個話題根本談不到一起去，最後，還是老馬做了妥協，因為，老馬只有自我安慰：兒子做義工不需要自己資助，再說了，兩年後，兒子會繼續回到醫學院，又不是退學，只不過是當“賺大錢”的醫生推遲了兩年，也罷，兒大不由爺啊！



哎，對了，咱們都說自己的孩子了，63，也說說你女兒的事吧。



“不好！咱的牙咽進肚里去了，咱現在，牙疼！”（作者：xqw63）



（來源：華人社交網絡－－貝殼村）