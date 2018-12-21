高雄辦雙城論壇？王淺秋：許多城市主動洽談　

王淺秋。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月21日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜即將在12月25日就任，外界關注高雄市是否如台北上海一般舉行類似“雙城論壇”的大型城市交流？韓發言人王淺秋今日表示，目前確實接到非常多來自大陸不同省分的邀約與合作計劃，姊妹市交流也不止現在看到的寧波，很多城市更希望跟高雄進行“雙城論壇”、主動洽談。未來兩岸工作小組成立後會即刻針對這些邀約進行安排。重點是“高雄的貨要能夠賣出去”，在這串連的過程中，對岸希望跟高雄在蔬果漁貨甚至文創合作契機，我們都樂意歡迎。



媒體詢問，是否透露或知道對岸哪些城市、省分率先跟韓接洽？



王淺秋說，因為數量非常多且來自不同管道，很難說哪裡才是第一個，這總是要一點時間，過程中的確有很多人來聯繫，也碰到很多窗口，但她現在無法具體說明是哪一個最優先接觸。



王說，其實不只對岸，包括新加坡、馬來西亞，甚至美日等地我們都有接洽，就職之後新加坡也會是我們第一波規劃接觸的，很多採購團已在韓國瑜就職前就來到高雄，其次就是希望進行“經貿合作”的拜會邀約，現在也在洽談；第三，就是很多城市希望來跟高雄進行“姊妹市”合作。上述三種型態都不斷發生的，但一切都得等到兩岸工作小組成立之後以評估先後合作順序。



此外，媒體關注，韓國瑜昨日下午跟工商建設研究會座談時拋出想發展“賽馬場”產業鏈。韓看中現已停工，佔地達262公頃的中油煉油廠興建賽馬場或發展相關產業鏈，明年一月甚至請新任“觀光局長”赴香港取經。



王淺秋表示，這當然是很有可能的選項之一，但一切仍須經過評估，高雄目前的財務狀況確實需找出創造稅收，又能站上價值供應鏈上最有產值的可能性，“賽馬場”是其中一項評估。她坦言，這一切都在“創意發想”階段，但世界各國包括澳門、澳洲、香港等地都有跑馬場，可以創造的經濟供應鏈也很驚人。這會等到相關法規跟局處首長去做進一步評估後考量。



王淺秋補充，韓是在座談會上提出一個發想，不是說現在已經有執行的步驟計劃，未來場地是否就在中油煉油廠也還需要評估考量。

