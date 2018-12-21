科學家培育出首塊牛排　成本50美元

以色列科學家已經在實驗室中使用細胞培育出了首塊牛排。但這並非是最終的產品。據它的製造者稱，一小條牛排的成本為50美元，而且味道需要改善。但是這是首次在動物體外培育出的肉類，而且它與傳統肉類有著類似的肌肉紋理。



這一成果意味著研究人員朝向一個新興產業跨出了巨大的一步，這個產業的目標就是在不產生巨大環境影響和動物福利問題的前提下為人們提供真正的肉類。其它一些公司也在實驗室中培育著牛、雞、鴨和豬細胞，但它們的目標是漢堡包等非正式的肉類。



實驗室製造的肉類產品尚未向公眾出售，但是有一家美國公司最近宣稱，它所培育的雞塊很快將在一些餐館中出現。而據Aleph農場的合創者兼首席執行官Didier Toubia稱，實驗室培育的牛排距離真正的市場銷售至少還要3到4年時間。



這種牛排使用了混合細胞的特殊培育方法，而且據Toubia稱，在它真正走向市場之前還存在幾大阻礙，其中就包含了味道。他聲稱：“它味道還不錯，但是我們需要進行更多的努力確保它的味道與傳統肉食百分之百一致。但是當你烹制時，你真的能夠聞到牛肉的味道。”



他聲稱，50美元的成本對於實驗室原型來說並不離譜。2013年第一個實驗室培育的漢堡包成本為25萬美元。但是當生產過程從實驗室轉移到商業工廠進行量化之後，成本就會下降。



另外一個挑戰就是增加肉的厚度，目前這種牛排的厚度大約為5毫米。Aleph農場正在與以色列理工學院的組織工程學專家Shulamit Levenberg進行合作。Toubia的團隊已經培育出不需要宰殺動物的生長培養介質。這種細胞培養介質是從牛胎兒血液中分離的胎牛血清，但是它需要進行優化。啟動細胞培養過程還需要幾種細胞，而且都是從活體動物中提取的。



隨著人們努力減少自己的肉類消耗，工廠生產的肉類替代品已經出現增長。但是Toubia稱：“今天超過90%的消費者吃肉，而且我們認為素食者的比例不會因為這類工廠產品的推出而出現明顯增長。如果想要對環境產生真正的影響，我們就必須確保能夠克服生產阻礙，而且以更高效、更可持續的方式培育肉食，這樣就完全不存在動物福利或者抗生素問題。”



一系列的科學研究已經發現，為了減少溫室氣體排放以及避免危險的氣候變化，大量減少肉類消費是非常必要的。有研究發現，減少個體對環境影響的最佳方式就是避免消費肉類和乳製品。



牛津大學的Marco Springmann聲稱：“儘管這項技術在不斷進步，但是沒有跡象表明實驗室培育的肉類比傳染肉類明顯有益於環境和健康。最新的評估已經發現，由於製造過程耗費的巨大能量，實驗室培育肉類產品帶來的排放遠高於工廠生產的肉類替代品。”



英國素食主義協會的Louise Davies稱：“我們承認實驗室培育的肉類能夠減少動物的痛苦以及畜牧業對環境的影響。但是這些產品包含了從動物體內提取的細胞，因此它們並非真正的素食產品。”



還有許多公司也在培育實驗室肉類，其中就包含了荷蘭的Mosa Meats，該公司就是2013年實驗室漢堡的培育者Mark Post教授創立的。還有世界上最大的兩家肉食品公司Tyson（泰森）和Cargill（嘉吉）共同持股的Memphis Meats。此外還有一些仍處於初期階段的公司，比如說Meatable，該公司的目標就是通過創建能夠不斷繁殖的生產線，消除重複的細胞提取需求。



儘管培育出了不需要屠宰動物的牛排，但Toubia聲稱他的公司並不是要取代那些以青草為食的牛類。他聲稱：“我們並不反對傳統農業，今天的主要問題在於，密集的工廠化農場經營不僅效率低而且污染嚴重。”（來源：網易科學人）