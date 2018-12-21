侯友宜：兩岸城市交流更緊密　饒慶鈺是關鍵

饒慶鈺（中）將接掌新北市府秘書處長。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市長當選人侯友宜今天公布未來侯市府完整名單，其中主要幫忙無黨籍台北市長柯文哲籌辦雙城論壇的台北市參事饒慶鈺，將接任侯市府的秘書處長。未來是否新北和大陸城市也會有雙城論壇？侯友宜說，新北市府不只兩岸城市交流要更緊密，也要更有國際眼光，饒將扮演積極角色，新北市在既有根基要開創未來，饒是重要關鍵。



饒慶鈺是國民黨大老、前“總統府資政”饒穎奇的女兒，其姐姐饒慶鈴為國民黨台東縣長當選人，而饒慶鈺儘管出身藍營政治家庭，但她沒有政治立場，喜歡外交工作，多次幫助柯文哲在雙城論壇成功加分，深得柯信任。



侯友宜今天公布小“內閣”完整名單，包括前“內政部次長”陳純敬接任副市長，另外兩位副市長，分別是前“經濟部”中小企業處長吳明機、侯辦主任謝政達。團隊整體平均年齡為53歲，扣掉主計、人事、政風、警察4個局處由中央派任，24局處首長中，有16位高達3分之2是新任，超過3分之1首長是女性。



媒體關注侯友宜找饒慶鈺來幫忙，是否對未來新北和大陸城市交流有些想法？



侯友宜說，他跟台北市淵源很深，這幾年饒慶鈺在國際事務上，處理問題非常細膩、周全，新北市四百萬人口要走出去，不只兩岸城市要更緊密，也要更有國際眼光，扮演積極角色，饒有外交服務的經驗，過往秘書處都對內，他希望轉換為對外國際跟兩岸城市交流，新北市要在既有根基上開創未來。



副市長吳明機介紹饒慶鈺時也提到，饒昨天才辦完雙城論壇，是雙城論壇的重要角色，而他之前在“經濟部”，是以中央對中央的角色辦過兩岸交流活動，而饒是地方對地方，相信兩人未來在兩岸城市交流上能配合良好。

