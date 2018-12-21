高分貝讓政策轉彎？鄭文燦：正常音量講話

鄭文燦。（中評社 黃文杰攝） 鄭文燦出席十二屆桃園市績優企業卓越獎頒獎典禮。（中評社 黃文杰攝） 中評桃園12月21日電（記者 黃文杰）“交通部觀光局”推出暖冬補助方案排除桃園市，民進黨桃園市長鄭文燦發怒，揚言要撤換“觀光局長”，果然政策急轉彎，全台各縣市全面適用，鄭文燦今日上午受訪被問到“鄭怒”看法？鄭文燦表示：“我也是按正常音量講”。



“觀光局”“擴大國旅暖冬遊”全台19縣市適用，卻獨漏3年平均住房率超過50%的北市、桃園市、新竹市，桃園市長鄭文燦氣炸，痛批“豬隊友”，怒嗆“再不改就發動撤換“觀光局長”，“觀光局”立刻開會研商，備妥三案：



第一個則是維持原方案，用其他“觀光局”計劃來補助三縣市軟硬體建設，第二，原本補助門檻標準為住宿率50%以下縣市，也可能檢討降低門檻，補助門檻改為住宿率55%以下不等，將住房率接近5成的桃園市和新竹市納入，但住房率平均66.89%的北市住房率高恐被排除，第三方案則是所有縣市全面納入補助。



“交通部”代理部長王國材昨晚最後裁示，3縣市全納入補助。



鄭文燦上午出席復康巴士捐贈儀式、第十二屆桃園市績優企業卓越獎頒獎典禮等行程，被問到“暖冬方案”急轉彎看法，鄭文燦說話更有份量、更有影響力？



他表示，暖冬政策是觀光補貼政策，有助於擴大內需，鼓勵國內旅遊或者是外國旅客來台灣旅遊，有很多補貼方式，看來暖冬成功，還有媒體說“暖冬驅走了韓流”。



鄭文燦認為，讓地方增加住客率，既然是好政策，就不應該做這個區隔，且這個區隔的合理性也不高。



他強調，“我是支持這個政策，希望全面適用”，幫助執政的政府採取更正確的做法。



被問到政策的改變，是否因為嗆“豬隊友”、“換部長”、“換局長”的發言而改變？



鄭文燦說，政策形成有很多不同意見，過程當中並沒有諮商台北市、桃園市跟新竹市，因此對於決策過程有不周延的地方，三個被排除縣市也都曾公開表示應該納入，也因此，從政就應該從善如流，有錯就改，“沒有面子問題，只有做得好跟不好的問題”。



他說，“我想這個確實沒有面子問題，我是幫助執政做得更好”，再強調自己是用“正常的音量講，並沒有特別大聲”。