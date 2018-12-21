港加息斷纜市場意見撮要

金管局總裁陳德霖



利率走向或反映銀行資金來源結構，若銀行大部分資金都來自銀行同業拆借，資金成本上升壓力較大，料這些銀行將陸續調升本身的貸款利率，如部分銀行活期存款較多，資金成本上升壓力較小，銀行或認為有條件無須太快加息。



星展香港財資市場部董事總經理王良享



是次港銀未有跟隨美國加息，港匯見轉弱，而近日港元拆息升或因年結效應，若至明年初年結效應消除後，港匯再度觸及弱方兌換保證，屆時本港銀行體系結餘將縮減，帶動隔夜拆息或1個月拆息抽升，港銀才有加息需要。



東亞銀行貨幣及利率交易部主管陳德祥



現時本港銀行體系結餘仍有700億元，加上銀行存款結餘仍然充裕，其實銀行仍有不少多餘資金未拆借出去，認為本港目前未具備條件再加息，料日後當港匯轉弱，套息交易出現，推高港元拆息，港銀才需要加息。



澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆



在經濟環境轉差和不明朗因素增加下，市場貸款需求或受影響，在本港資金流動性仍然充裕下，港元拆息料仍將處於較低水平，相信本地銀行或無需太進取地上調最優惠利率。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳



本地存款基礎大的銀行，目前未見有必要性跟隨美國加息壓力，因此是次有條件不跟隨美國加息，料美國明年將放慢加息步伐，美息明年最多加半厘，以此推算下，料本港明年上調最優惠利率的幅度亦是最多半厘。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓



在港美息差再度擴闊下，導致套息交易增加，有機會引起資金外流問題，港匯或將再度觸及弱方兌換保證，金管局或需再出手接錢，料明年上半年銀行體系結餘將跌穿500億元水平，屆時銀行有機會加息0.125至0.25厘。



來源：文匯網