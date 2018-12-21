陳德霖：樓市進下行周期才減辣

中評社香港12月21日電／雖然本港是次未有跟隨美國加息，但美聯儲議息聲明暗示明年將加息兩次，外界關注對本地樓市會否帶來影響。金管局總裁陳德霖昨表示，雖然目前樓市有所下調，但難以斷定已進入下行周期，如果能夠確認樓市已進入下行周期，金管局將考慮修訂以往宏觀審慎監管措施。



影響因素眾多 仍需時觀察



香港文匯報報道，陳德霖表示，根據差餉物業估價署數據，私樓售價指數在7月高位後，至今累跌3.7%，但目前跌幅仍較小，因此需時觀察樓市往後發展。他坦言，留意到本地樓市目前已有所下調，但仍未能確認是否已進入下行周期，主因需要更多時間及數據去分析，如果能夠確認樓市已進入下行周期，金管局將考慮修訂以往宏觀審慎措施。



不少分析認為本地樓市向下發展，或多或少與本港告別零息環境有關。陳德霖則指，現時難以預測未來樓市走勢，主因影響樓市因素眾多，包括需視乎經濟數據、環球宏觀貨幣金融市場環境，以至交投及市場氣氛等一籃子因素，才可以確認是次樓市下調是短期調整還是較長期的下行周期。



金融環境變差 需管理風險



陳德霖重申，全球宏觀經濟和金融環境現正面臨很多變數，下行風險亦相應上升。他特別提到中美貿易糾紛影響至今仍未在香港貿易和經濟數據反映出來，但本地投資和營商氣氛則已轉差，負面情緒亦已在金融市場浮現，特別是港股自1月底後持續變差，恒指今年高位至低位累跌約25%，至近期才稍為回升，但比年初仍下跌了超過10%，因此他提醒市民需小心管理風險和做好準備，以應付市場可能出現的波動。