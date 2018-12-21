聯儲“鴿味”遜預期　地產股挨沽

中評社香港12月21日電／聯儲局一如市場預期，加息四分之一厘，但主席鮑威爾對明年加息的言論，“鴿派”程度不及市場預期，令美股及亞洲區股市由升轉跌，當中日股跌2.8%，恒指亦跌241點報25，623點，跌至近1個半月低位，成交689億元仍淡靜。息口敏感的地產股急挫，長實（1113）一度大跌半成。市場人士指，根據聯儲局的點陣圖，預期明年還會加息兩次，2020年加息一次，對很多投資者說，加息幅度仍然偏高，拖累大市回落。



港股跌241點 25000料有支持



香港文匯報報道，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，聯儲局會後聲明暗示明年只加息兩次，較9月時的預測減少一次，但重點是該局同時暗示了，在金融市場動盪和全球經濟增長放緩下，政策緊縮周期正近尾聲，其實這使得市場更擔心經濟增長放緩所帶來的影響，若經濟表現真的不佳，大市自然會繼續下跌。



今次聯儲局會後聲明語氣有所軟化，但並非完全“鴿派”，仍表示進一步加息是適合的，但沈振盈認為，聯儲局的聲明是避重就輕，因為如果一下子180度轉為“鴿派”，反而更打擊市場的信心，對股市的影響將更大。他預期，恒指至年底前，26，000點將為一個頗強的阻力，25，000點也為初步支持。



國指跌104點，報10，090點。美國今次加息，本港銀行並沒跟隨，有銀行界人士稱，本地貸款需求轉弱，令銀行不願提高利率，以影響貸款業務，加上目前本港流動性充裕，預期跨年後本港拆息會逐步回落。



縱使香港不加息，但地產股仍然報跌，連新盤大賣的信置（0083）也跌0.9%，另外，恒地（0012）跌2.2%，長實曾急挫5%，最終仍跌2.9%，新世界（0017）跌2.2%，恒隆（0101）跌2.6%。



不加息憂經濟轉差 銀行股挫



對息口同樣敏感的銀行股都要跌，匯控（0005）、恒生（0011）、渣打（2888）及中銀（2388）都跌約1%，市場主要憂慮經濟轉差，令借貸需求轉弱。另外，濠賭股有沽壓，銀娛（0027）、金沙（1928）、永利（1128）都跌逾4%。醫藥股繼續捱沽，石藥（1093）及中生製藥（1177）同創1年低位，分別收跌4.6%及2.1%。